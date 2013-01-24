راه اندازی نخستین دانشگاه صنعت چاپ و نشر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ظهر پنج شنبه در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه کتاب استان قم که با حضور آیت الله حسینی بوشهری در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با بیان اینکه قم باید جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ایران باشد گفت: دشمنان نظام با ایجاد ناتوی فرهنگی قصد تخریب ایمان و عقاید مردم را دارند و باید قم به عنوان قطب فرهنگی کشور یک جبهه قدرتمند نرم افزاری در مقابل آنها باشد.



وی با تاکید بر اینکه هیچ برنامه فرهنگی در سال جاری تعطیل نشده است، اظهار داشت: نمایشگاه کتاب قم دویست و سی امین نمایشگاه کتاب کشور محسوب می شود.



قم باید محور نشر و چاپ کشور باشد



معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اینکه محدودیت‌های اقتصادی سال جاری بردوش فرهنگ و کتاب هم سنگینی می‌کند، گفت: خوشبختانه با وجود این فشارها هیچ برنامه فرهنگی تعطیل نشد و توانستیم برنامه های فرهنگی و هنری خود را به بهترین نحوانجام دهیم.



وی با تاکید براینکه دین اسلام دین اندیشه، معرفت و دانش است گفت: براساس فرمایش مقام معظم رهبری کتاب دروازه ای به سوی جهان دانش و معرفت است.



نقش قم در جبهه فرهنگی کشور تبیین شود



اسماعیلی با بیان اینکه فقط با فرهنگ و هنر اسلامی است که ناتوی فرهنگی دشمنان بی ثمر خواهند ماند گفت: باید نقش بی بدیل شهر مقدس قم در نشر افکار و معارف اسلامی بیش از پیش باشد.



وی با اعلام این مطلب که پرچمدار کتاب و کتابخوانی به خواندن و نوشتن اهمیت می دهد گفت: اکنون تشنه معارف ناب اسلامی هستیم باید کتاب های بی بدیلی مانند کتب استاد شهید مطهری تهیه و چاپ شود.



انتقاد از وضعیت نمایشگاهی قم



معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری نمایشگاه کتاب را بهترین فرصت نیازسنجی واقعی مخاطب عنوان کرد و گفت: چرا شهری مانند قم که هزار و 200 ناشر دارد کمتر از 200 غرفه نمایشگاهی را به خود اختصاص دهد.



وی با بیان اینکه 10 درصد از هزینه نمایشگاه های کتاب را وزارت ارشاد تقبل می کند،گفت: میزان فروش محصول یکی از عوامل مهم افزایش حمایت وزاتخانه از نمایشگاه های کتاب است که متاسفانه از لحاظ سرانه نمایشگاهی قم وضعیت خوبی ندارد.



اسماعیلی با تاکید براینکه قم باید محور تولید و نشر کتب دینی باشد، اظهار داشت: خوشبختانه مجتمع ناشرین قم نمونه ای موفق و کم نظیر حضور بخش خصوصی در عرصه نشر است.



معاون وزیر ارشاد با اعلام این مطلب که بیش از 40 درصد شهرک چاپ و نشر استان قم به فروشگاه های زنجیره ای کتاب اختصاص خواهد یافت، گفت: راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای کتاب از دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری است که می تواند در قم جامه عمل پوشد.



اسماعیلی راه اندازی نخستین دانشگاه صنعت چاپ در قم را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: از مدیران استان و بخش خصوصی می خواهم که نسبت به ساخت و توسعه شهرک چاپ و نشر اهتمام بیشتری ورزند.