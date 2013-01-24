شکست گهر در پایان نیمه نخست/ فجرسپاسی با دو گل به رختکن رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در قالب هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ظهر امروز در ساعت 14 و 15 دقیقه در ورزشگاه تختی دورود دو تیم گهر و فجرسپاسی به مصاف هم رفتند که نتیجه این بازی در پایان نیمه نخست بازی به سود فجر سپاسی رقم خورد.

در این دیدار فجر سپاسی در دقایق چهار و 35 بازی به گل رسید تا نیمه نخست را با نتیجه دو بر صفر به رختکن برود. گلهای تیم فجر سپاسی در این بازی را مسلم فیروزآبادی و مجتبی ترشیز به ثمر رساندند.

همچنین در نیمه نخست این بازی مسلم فیروزآبادی، فرشید اسماعیلی و جلال الدین علی محمدی هر سه از تیم فجر سپاسی در دقایق چهار، 22 و 38 بازی از داور کارت زرد گرفتند.

بنابر این گزارش داوری بازی گهر دورود و فجر سپاسی شیراز را جمشید محمدی بر عهده دارد و سعید زارع و قهرمان نجفی به عنوان کمک داور وی را همراهی می کنند.