انجام انتخابات کمیته اواخر بهمن/ازهیچ پهلوانی به اندازه"بنا" تقدیر نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست با ورزشکاران و جوانان منتخب استان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر روند اصلاح اساسنامه و زمان برگزاری انتخابات مجمع کمیته ملی المپیک با توجه به تاخیر صورت گرفته، گفت: طبق اعلام کمیته ملی المپیک انتخابات در اواخر بهمن‌ماه برگزار خواهد شد که امید می‌رود در زمان بندی مشخص شده، این انتخابات به اجرا درآید.

وی با بیان اینکه در ارائه اساسنامه کمیته ملی اشکال فنی وجود ندارد، اضافه کرد: مجمع باید یک ماه بعد از المپیک انتخابات خود را برگزار می‌کرد که این قصور منجر به تاخیر در ارائه اساسنامه شد.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: برای برگزاری این انتخابات، اجباری از سوی کمیته بین‌المللی المپیک بر ایران وارد نبود و معمولا مطابق روال جاری تا دو ماه پس از المیپک انتخابات مجمع برگزار و نتایج و اساسنامه آن اعلام می‌شود.

وی متذکر شد: کشور ایران از جمله کشورهایی است که به جهت رعایت اصول دموکراسی و اصول ورزش حرفه‌ای در تدوین اساسنامه مجمع کمیته ملی المپیک جزو کشورهای پیشگام در دنیا است.

شرایط اقتصادی مشکلات مالی ورزش را تشدید کرد

عباسی در خصوص مشکلات مالی وزرات ورزش و ادرات کل ورزش و جوانان اضافه کرد: مشکلات اعتباری مختص وزارت ورزش نبوده و در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی دچار کمبود هستند.

وی افزود: به منظور رفع این مشکل در تلاش هستیم علاوه بر استفاده بهینه از امکانات موجود ظرفیت‌ها و توان بلااستفاده موجود را به کارگرفته و با مشکلات مالی مقابله کنیم.

وزیر ورزش و جوانان دلایل این مشکلات را تهدید و تحریم‌های اخیر دشمن برشمرد و ادامه داد: به دلیل فضای محدودی که برای کشور ایجاد شده مشکلات مالی نیز نمود بیشتری یافته است.

قهرمانان از شرایط سرباز قهرمانی استفاده کنند|

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت امتیازات در نظر گرفته شده برای سربازی و استخدام قهرمانان ورزشی، ادامه داد: موضوع سرباز قهرمانی به تصویب رسیده و قهرمانان می‌توانند از شرایط ویژه آن از جمله عدم ایجاد وقفه در تمرین‌های قهرمانی به دلیل دوره سربازی استفاده کنند.

عباسی با بیان اینکه وزرات ورزش پیشنهاد استخدام قهرمانان آسیایی، جهانی، المپیک و پاراالمپیک را بدون رعایت ظوابط به مجلس داده بود، تصریح کرد: مجلس استخدام این گروه را با رعایت ضوابط به تصویب رسانده که عملا امتیاز خاصی را متوجه قهرمانان نمی‌کند.

به گفته این مسئول تغییر شرایط استخدامی قهرمانان مجددا از سوی وزرات ورزش در حال پیگیری است.

در امور داخلی فدراسیونها دخالت نمی‌کنم

وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص امتناع سیدمهدی رحمتی از بازی برای تیم ملی فوتبال تصریح کرد: در امور داخلی فدارسیون‌ها و تغییر بازیکن و قهرمان دخالتی نمی‌کنم.

به گفته وی بعد از هر المپیکی فدراسیونها باشگاهها تغییرات ساختاری ایجاد می‌کنند که در روال آن وزارت ورزش و جوانان دخالتی ندارد.

دولت از هچ پهلوانی به اندازه "بنا" تقدیر نکرده است

عباسی در خصوص بی پاسخ ماندن مطالبات بنا در فدارسیون کشتی فرنگی نیز ادامه داد: بنا سرمایه نظام ملی کشور و بویژه کشتی فرنگی است و ضروری است سرمایه هایی به مانند این پهلوان حفظ و حمایت شود.

وی با بیان اینکه دولت از هچ پهلوانی به اندازه بنا تقدیر نکرده است، ادامه داد: توصیه ما به فدراسیون‌ها حفظ سرمایه‌های ورزشی و توجه به نیازمندی‌های آنها است.

وام ازدواج افزایش خواهد یافت

وزیر ورش و جوانان اضافه کرد: طبق تفاهم نامه وزرات ورزش و جوانان افزایش وام ازدواج جوانان از تصمیمات کلی دولت است. البته میزان افزایش وام از طریق بانک مرکزی تعیین خواهد شد. ضمن اینکه این طرح در مراحل تکمیلی است و به زودی اعلام خواهد شد.

نگاه استعدادیابی در اردبیل قوت گرفته است

وی در خصوص مشکلات ورزش اردبیل به دلیل نبود زیر ساختها و امکانات ادامه داد: در رتبه بندی استانها استان اردبیل جزو استانهایی است که در سال‌های اخیر نگاه استعدادیابی خود را تقویت کرده است.

عباسی اضافه کرد: اردبیل در سالهای اخیر استعدادهای ورزشی متعددی را نمایان کرده که ضروری است با برنامه‌ریزی بر روی این استعدادها از امکانات ورزشی استان استفاده بهینه کرد.

وی یکی از دلایل عمده سفر خود به اردبیل را بررسی زیر ساخت‌ها و امکانات ورزشی آن استان برشمرد و تصریح کرد: بعد از انقلاب تعداد سالنهای ورزشی این استان از سه مورد به 230 مورد افزایش یافته که بیش از نیمی از آنها در طول عمر دولت نهم و دهم ساخته شده است.

وزیر ورش و جوانان در پایان گفت: طبق صحبتهایی که با مسئولان اجرایی استان انجام شده در نظر داریم پروژه‌های عمرانی حوزه ورزش در این استان در اولین زمان ممکن به بهره برداری برسد.