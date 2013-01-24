راهیابی دو کارآموز نخبه آذربایجان غربی به مسابقات جهانی مهارت آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید اسعدی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با روابط عمومی این اداره کل با بیان این خبر افزود: امید شاطرزاده کارآموز نخبه رشته "جواهر سازی " و یاسمین علی اشرف کارآموز نخبه رشته " راهکارهای نرم افزاری برای تجارت" به اردوی تخصصی آماده سازی چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت 2013 که در کشور آلمان برگزار می شود، را یافتند.

وی گفت: این دوکارآموز جزو تیم مهارتی آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی در دوازدهمین المپیاد ملی مهارت بودند که با حضور مقتدرانه در عرصه ملی، با پنج مدال طلا ، دو برنز و چهار دیپلم افتخار رتبه دوم کشور را کسب کردند.

وی ، ترویج و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی، ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء مهارتها ی حرفه ای کشور تا سطح مهارتهای جهانی و شناسایی کمبودها در آموزشهای فنی وحرفه ای و برنامه ریزی برای رفع آنها، ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه ای بین جوانان، ایجاد انگیزش در جوانان برای کسب مهارت و ایجاد فرصت مناسب جهت شکوفایی و کشف استعدادهای حرفه‌ای جوانان را از اهداف برگزاری مسابقات المپیاد ملی مهارت دانست.

اسعدی ادامه داد: تجربه حضور جمهوری اسلامی ایران در چندین دوره مسابقات جهانی مهارت و رویارویی با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و کاربست یافته ها در نظام آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بخشهای پژوهشی- برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی مهارت، اهمیت رقابتهای ملی و جهانی را دو چندان کرده است.