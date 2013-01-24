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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

پرآور خبر داد:

توزیع 1.6 میلیارد ریال کتاب بین کتابخانه‌های استان بوشهر

توزیع 1.6 میلیارد ریال کتاب بین کتابخانه‌های استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استان بوشهر از خرید و توزیع 1.6 میلیارد ریال کتاب بین کتابخانه‌های استان بوشهر توسط استانداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین پرآور ظهر پنجشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با تبریک  ایام فرخنده و سراسر غرور دهه فجر اظهار داشت: ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه در استان دینی است که بر عهده همه ما است و ما باید به این وظیفه شرعی و قانونی خود به نحو شایسته‌ای عمل کنیم.

وی با اشاره سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداری‌ها، اضافه کرد: با توجه به تصریح قانون در پرداخت این حق قانونی کتابخانه‌های عمومی از محل درآمد شهرداری‌ها، بدهی‌های پیشین شهرداری‌ها باید تقسیط شده و بدهی‌های جاری نیز در زمان خود پرداخت شوند.

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در توسعه کتابخانه‌های عمومی، افزود: با توجه به وضعیت اعتبارات در سال ‌جاری لازم است تفاهمنامه‌ای با دستگاه‌های اجرایی منعقد شود و از امکانات آنها برای توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی استفاده شود.

وی خاطرنشان ساخت: شهرداری بوشهر، اداره کل کتابخانه های استان و اداره کل ارشاد اسلامی باید با تشکیل جلسات مستمر عنایت بیشتری نسبت به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی داشته باشند.

پرآور اضافه کرد: ملت پایدار ایران به‌ویژه مردم شریف بوشهر به زودی پاداش ایستادگی در مقابل تحریم های دشمنان را از خداوند متعال خواهد گرفت

وی افزود: استانداری بوشهر معادل یک میلیارد و 600میلیون ریال کتاب خریداری کرده که به زودی در بین تمام کتابخانه های استان توزیع می شود.

کد مطلب 1799431

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