به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین پرآور ظهر پنجشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با تبریک ایام فرخنده و سراسر غرور دهه فجر اظهار داشت: ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه در استان دینی است که بر عهده همه ما است و ما باید به این وظیفه شرعی و قانونی خود به نحو شایسته‌ای عمل کنیم.

وی با اشاره سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداری‌ها، اضافه کرد: با توجه به تصریح قانون در پرداخت این حق قانونی کتابخانه‌های عمومی از محل درآمد شهرداری‌ها، بدهی‌های پیشین شهرداری‌ها باید تقسیط شده و بدهی‌های جاری نیز در زمان خود پرداخت شوند.

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در توسعه کتابخانه‌های عمومی، افزود: با توجه به وضعیت اعتبارات در سال ‌جاری لازم است تفاهمنامه‌ای با دستگاه‌های اجرایی منعقد شود و از امکانات آنها برای توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی استفاده شود.

وی خاطرنشان ساخت: شهرداری بوشهر، اداره کل کتابخانه های استان و اداره کل ارشاد اسلامی باید با تشکیل جلسات مستمر عنایت بیشتری نسبت به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی داشته باشند.

پرآور اضافه کرد: ملت پایدار ایران به‌ویژه مردم شریف بوشهر به زودی پاداش ایستادگی در مقابل تحریم های دشمنان را از خداوند متعال خواهد گرفت

وی افزود: استانداری بوشهر معادل یک میلیارد و 600میلیون ریال کتاب خریداری کرده که به زودی در بین تمام کتابخانه های استان توزیع می شود.