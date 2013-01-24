نرم افزار صراط الهدی در قم رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار صراط الهدی با حضورعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در محل چهاردهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قم رونمایی می شود.



نسخه جدید نرم افزار صراط الهدی که به همت معاونت ICT بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء تولید شده است، نرم افزار صوتی شامل دروس تفسیر آیت الله جوادی آملی است که پیش از این تا شماره 26 آن تولید و روانه بازار شده بود و با تولید نسخه جدید این نرم افزار نیاز به تولید درس به درس این نرم افزار منتفی شده است.



این نرم افزار جدید همچنین قابلیت به روز رسانی محتوایی از طریق اینترنت و برخی ویژگی های نوین را دارا است که فردا جمعه با حضوررئیس مجلس شورای اسلامی رونمایی می شود.



چهاردهمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات سوم الی ششم بهمن ماه از ساعت 16 الی 22 در محل دائمی نمایشگاه های استان قم دائر است و بازدید برای عموم علاقمندان آزاد است.

