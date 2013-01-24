سعیدکاظمی به عنوان رئیس هیئت پزشکی- ورزشی استان کرمانشاه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخابات مجمع پزشکی ورزشی استان کرمانشاه ظهر پنج شنبه در سالن هادیان ورزشگاه آزادی با حضور لطفعلی پور کاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ، دکتر سعید کاظمی و جمعی از مسئولین ورزشی استان برگزار شد.

در این مراسم، دکتر سعید کاظمی رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان کرمانشاه، قصور و کو تاهی های موجود را به گردن گرفت اما مدعی شد که در یک پروسه زمانی 20 ساله ذائقه ورزشکاران و جامعه ورزشی استان کرمانشاه و نگاه به هیئت پزشکی ورزشی تغییر کرده است .

وی با بیان اینکه ارائه آمار و ارقام کار درستی نیست گفت: اهداف چهار ساله ای داریم که تخصصی کردن مباحث مرتبط با هیئت پزشکی ورزشی استان، برگزاری کلاس های آسیب شناسی از جمله این اهداف است.

وی ادامه داد: همه می دانیم که فاصله قهرمان المپیک شدن قبل از مسابقات شش ماه است و کشور ها در این شش ماه فرصت دارند که قهرمانانشان را به حد ایده ال برسانند، که هم اکنون این قابلیت در استان کرمانشاه وجود دارد.

وی اضافه کرد: ما باید بحث های پزشکی ورزشی را آکادمی کنیم و کرمانشاه این آمادگی را دارد که قطبی برای تحقق این امر باشد.

کاظمی گفت: روزی که من وارد هیئت شدم درهای بسته زیادی وجود داشت اما امروز کارهای زیادی انجام شده است و امیدوارم که این فعا لیت های مثبت ادامه داشته باشد.

وی افزود: من از آقای پور کاظمی درخواست دارم که توجه بیشتری به استان کرمانشاه داشته باشد ،استان کرمانشاه حق بزرگی بر گردن انقلاب و کشور دارد و در همه دوران ها جور همه شهر ها را چه در جنگ تحمیلی و چه پس از جنگ به دوش کشیده است و امیدوارم همان گونه که به استان های اصفهان و خراسان و... که بسیار قدرتمند هستند توجه می شود به استان کرمانشاه هم به همین اندازه رسیدگی کند.

در ادامه این نشست رای گیری انجام شد و دکتر سعید کاظمی که تنها کاندیدا مجمع بود با بدست آوردن 18 رای برای چهار سال دیگر انتخاب شد.

هم چنین در ادامه این نشست تعدادی از اعضا به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

علی مظاهری،بوکسور کرمانشاهی به عنوان نماینده ورزشکاران استان انتقاداتی از هیئت پزشکی ورزشی استان مطرح کرد.

وی گفت: من تا کنون از وجود چنین مرکزی با اطلاع نبوده اما متاسفانه هیئت پزشکی ورزشی برای گرفتن حق بیمه از ورزشکاران به هیئت ها می آید و ورزشکاران را مجبور به اخذ کارت بیمه می کند اما وقتی که احتیاج ورزشکار به مراکز درمانی است او را به مراکز شهری و آزاد ارجاع می دهند.

از دیگر برنامه های این نشست جلسه پرسش و پاسخ بود و سعید کاظمی در پاسخ به این سوال علی مظاهر گفت: اگر کسی را می شناسید که به خارج از کلینیک پزشکی ورزشی ارجاع داده شده معرفی کنید تا به مشکل پیش آمده رسیدگی کنیم اما فکر نمی کنم چنین اتفاقی افتاده باشد و ما همیشه سعی کردیم که به ورزشکاران و قهرمانان استان توجه ویژی ای داشته باشیم.

در ادامه این نشست نماینده باشگاه ها و مربیان استان کرمانشاه گفت: ما زحمات هیئت پزشکی ورزشی را منکر نمی شویم اما انتظار ما بیشتر از درمان است ما در زمینه رسیدگی با قهرمانان و ورزشکاران توجه بیشتری خواهانیم.

در انتهای این نشست و انتخابات لطفعلی پور کاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به جمع بندی مطالب پرداخت و از نمایندگان ورزشی استان، از جمله مدیر کل امور ورزش و جوانان استان کرمانشاه تشکر و قدردانی کرد.