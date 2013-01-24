رسانه های بیگانه قصد القای فرهنگ غربی به مردم ایران را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برزگر ظهر پنجشنبه در نشست اعضای کارگروه بانوان استان اظهار داشت: امروزه بیشتر مردم به جای توجه به رسانه های داخلی درگیر سخنان و اخبار کذب رسانه های بیگانه شده اند که به این منظور باید به فکر اشاعه فرهنگ صحیح استفاده از رسانه ها باشیم.

وی ادامه داد: دشمنان نظام به راحتی و با استفاده از قدرت رسانه های خود، در حال پخش تفکرات غربی درجامعه اسلامی هستند که البته برای این کار هزینه زیادی صرف کرده اند.

برزگر افزود: همه این هزینه های هنگفت تنها به خاطر تغییر دادن تفکر و باورهای مردم اسلامی ایران است تا بدین وسیله اعتقادات مثل شهادت و شهامت را در بین مردمان کشورها از بین ببرند.

وی در خصوص نقش عمیق رسانه ها در باورهای مردم جامعه گفت: متاسفانه برخی از فیلم هایی که چه در داخل و چه در خارج از کشور ساخته می شوند به نحوی قصد تغییر عقاید سیاسی و اقتصادی مردم را دارند.

معاون سیاسی، امنیتی فرماندار تبریز افزود: برخی سیاستمداران خارجی از تاثیر برخی رسانه های داخلی در نفوذ به جامعه غربی به حدی می ترسند که از پخش امواج خبری شبکه های ایرانی در خارج از کشور ممانعت می کنند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این حملات رسانه ای باید از پتانسیل های جوانان به خصوص در عرصه های دانشگاه و حوزه های علمیه استفاده کرد.