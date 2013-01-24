به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری در نشست خبری پیش از دیدار دربی 76 ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط ما چند هفته است که خیلی خوب شده و به غیر از بازی با ملوان، در دیگر دیدارها عملکرد خوبی داشتهایم. در تمرینات تیم نیز شرایط خوبی داریم و بازیکنان ما انگیزه لازم را دارند که این انگیزه پیشتر برای قهرمانی در لیگ برتر است.
وی افزود: نفرات تیم به این درک رسیدهاند هر آنچه را که میخواهند بدست آورند، باید در تمرین به آن برسند. ما باید با از سد پرسپولیس بگذریم و به قهرمانی در لیگ نزدیکتر شویم، قطعا کسب 3 امتیاز این بازی راه قهرمانی ما را هموارتر میکند.
هافبک ملی پوش تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که چه انتظاری از هواداران در بازی دربی دارید؟، اظهار داشت: هواداران ما همیشه سنگ تمام گذاشتهاند، با اینکه همواره کمترین امکانات برای آنها در نظر گرفته میشود. من متاسفم که آنها امکانات کمی دارند و حتی برخی از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند به ورزشگاه بیایند. هواداران در هر شرایطی پشتیبان تیم ما بودهاند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تیمی در دربی برنده میشود که خط میانی قویتری داشته باشد؟، گفت: هر دو تیم از بازیکنان خوبی در خطوط میانی خود برخوردارند. در حال حاضر یکی از نقاط قوت تیم استقلال خط دفاعی و دروازهبان ما است. آنان همیشه این اطمینان را به ما میدهند که میتوانیم حتی در شرایط سخت برنده بازی باشیم. البته بازیکنان خط حمله ما نیز عملکرد خوبی داشته و موقعیت های زیادی را تبدیل به گل کرده اند.
جباری تاکید کرد: در مجموع در هر 3 خط ما وضعیت خوبی داریم که صدرنشینی استقلال این موضوع را ثابت می کند. در واقع باید بگوییم اگر ما توانستیم در بازی با ملوان یک امتیاز بگیریم فقط به خاطر عملکرد خوب خط دفاعی و دروازه بان ما بوده است.
وی در خصوص غیبت علی کریمی به دلیل مصدومیت در ترکیب تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: کریمی بازیکن بزرگ و با تجربهای است که خونسردی و اعتماد به نفس او، میتوانست کمک زیادی به پرسپولیس بکند. در واقع غیبت او به نفع ماست چون این بازیکن تجربیات خوبی در چنین دیدارهایی دارد.
هافبک ملی پوش تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: البته بقیه بازیکنان پرسپولیس نیز به دلیل آمادگی خوبی که دارند، در شرایط مطلوبی به سر میبرند و ما همه آنها را جدی میگیریم.
وی در خصوص آمادگی خود برای حضور در دربی 86، تصریح کرد: در شرایط آمادگی صد درصد نیستم زیرا پس از برطرف شدن مصدومیتم از نیم فصل به آرامی به ترکیب تیم اضافه شدهام. در واقع فرصت زیادی برای بدنسازی نداشتهام. خوشبختانه سرمربی تیم اگر در یک بازی به من فشار میآورد در بازی بعدی در نیمه دوم و یا دقایقی از من استفاده میکند و این باعث میشود تا من به آرامی به آمادگی مطلوب برسم.
جباری در خاتمه گفت: امیدوارم در بازی فردا شرایط به گونهای باشد که بازیکنان دو تیم با استرس وارد زمین نشوند تا بتوانند بازی خوب و تماشاگر پسندی را به نمایش بگذارند.
هفتاد و ششمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس که از رقابتهای هفته بیست و سوم لیگ دوازدهم محسوب میشود، ساعت 15 روز جمعه 6 بهمنماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
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