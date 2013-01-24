به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده به عنوان سخنران ویژه جلسه اخوت کارکنان فرماندهی انتظامی شرق استان تهران که ظهر پنج شنبه برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت و با تقدیر از حافظان امنیت کشور، افزود: پرسنل نیروی انتظامی به عنوان حافظان امنیت کشور و مردم ایران اسلامی همیشه درحال خدمت رسانی بوده و هستند و همین همت غیور مردان است که هیچ دشمنی به خود اجازه دست درازی به کشورمان را تا کنون نداده است.

امام جمعه خیرآباد در ادامه با تبریک به مناسبت هفته وحدت افزود: وحدت و همدلی میان ارگانهای نظامی در کشور باعث شکل گیری یک رویه مقاومتی شده که این موضوع نشان از قدرت کشورمان دارد.

هفته وحدت با تدبیر عالمانه امام(ره) شکل گرفت

وی تصریح کرد: هفته وحدت با تدبیر عالمانه امام(ره) شکل گرفت و این امر منجر شد تا میان شیعه و سنی بیش از پیش اخوت و دوستی نمایان گردد.

حجت الاسلام محسن زاده ادامه داد: 12 ربیع الاول بنابر روایات اهل سنت میلاد پیامبر اکرم(ص) نامگذاری شده ولی از دید علمای اهل تشیع با پنج روز فاصله میلاد پیغمبر(ص) اعلام شده است که این موضوع با تفکر اندیشمندانه حضرت امام(ع) به عنوان هفته وحدت در نظر گرفت شد.

وی عنوان داشت: این رخداد تاریخی منجر به وحدت میان اهل تسنن و شیعه گردید و از تفرقه های احتمالی جلوگیری شد.

شیعه و سنی باید افتراق را به وحدت تبدیل کنند

امام جمعه خیرآباد اضافه کرد: شیعه و سنی باید افتراق را به وحدت تبدیل کنند و هرجا که شاهد تفرقه بودند در حل آن سهیم باشند تا در زندگی موفق بوده ایم.

حجت الاسلام محسن زاده بیان داشت: وحدت منجر به سعادت خواهد شد که سه اصل در راه سعادتمندی مثمر ثمر خواهد بود و اطاعت از خدا، اطاعت از رسول خدا(ص) و رهبری در جامعه اسلامی و اتحاد میان مسلمانان به سعادت منجر می شود.