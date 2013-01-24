به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله محتشم ظهر پنجشنبه در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح جامعه اظهار داشت: کتاب زنگی است انعطاف‌ناپذیر و جدا نشدنی از انسان که توجه به آن پیشرفت و تکامل انسان را در پی دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر اضافه کرد: متاسفانه شهرداری‌های استان بوشهر به جز چند شهرداری، در زمینه پرداخت سهم کتابخانه‌ها همکاری مطلوبی ندارند و این در شأن استان فرهنگی ما نیست.

وی با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری،"کتاب باید به زندگی مردم وارد شود"، اذعان داشت: در همین راستا طرح برپایی کتابخانه‌های باز شهری تحت عنوان ایستگاه مطالعه در نقاط پرتردد شهر بوشهر در دهه فجر آماده راه‌اندازی خواهد بود.

محتشم اجرایی‌شدن مصوبات هیئت دولت مبنی بر ساخت 44 باب کتابخانه روستایی، پیگیری تملک ساختمان کتابخانه‌های عمومی در شهرها، تفکیک کتابخانه‌های عمومی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تامین زمین برای ساخت کتابخانه مرکزی استان را از جمله مشکلات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان دانست.

وی با تاکید بر لزوم توسعه فضاهای مطالعه در نقاط مختلف استان، بیان داشت: تلاش در راستای تحقق دغدغه‌های مقام معظم رهبری در مقوله مهم فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی از مهمترین اهداف این اداره کل است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر افزود: مشارکت‌های مردمی در توسعه فضاهای کتابخانه‌‌ای نقش بسیار مهمی دارد و در استان بوشهر نیز شاهد مشارکت خوبی از سوی مردم برای این امر فرهنگی هستیم که بیانگر توجه مردم به توسعه امور علمی و فرهنگی است.

وی خواستار حضور و مشارکت همه مردم برای توسعه فضاهای کتابخانه‌ای و گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه شد و افزود: همه همت کنند تا ضمن ایجاد نیاز در ذائقه عمومی به کتاب و کتاب خواندن، زمینه تعالی معنوی و روحانی جامعه شایسته اسلامی را فراهم آوریم.