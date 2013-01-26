با انرژی خورشیدی عکس بگیرید/ راه اندازی غرفه عکاسی خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه عکاسی خودکار شهر سنت آستل واقع در شهر کورنول بریتانیا با هدف نزدیک شدن به آرمان شهر سبز و انجام اقدامات دوستدار محیط زیست راه اندازی شده است.

این نخستین غرفه عکاسی خودکار در بریتانیا است که روز دوشنبه 9 بهمن ماه در شهر سنت آستل افتتاح می شود.

غرفه عکاسی خورشیدی توسط شرکت " فوتو می" ساخته شده و به اتصال الکتریسیته خارجی نیازی ندارد و تمام انرژی آن را پنلهای خورشیدی فتو ولتائیک که روی سقف آن تعبیه شده، تأمین می کند.

این غرفه عکاسی هم عکسهای پرسنلی رسمی و هم عکسهای بامزه تهیه می کند.

غرفه عکاسی خودکار سبز نخستین بار است که در بریتانیا فعال شده است و از تمام امکاناتی که انتظار می رود برخوردار است. کار کردن با آن ساده است و می توان با استفاده از آن عکسهایی برای پاسپورت و سایر کارتهای شناسایی و همچنین عکسهای بامزه و غیر جدی تهیه کرد، اما نکته مهم این است که گرفتن تمام این عکسها بدون استفاده از هرگونه انرژی زمینی صورت می گیرد.

انرژی نور خورشید که توسط این غرفه به انرژی برق تبدیل می شود هر روز به 500 وات می رسد و زمانی که کسی از غرفه استفاده نمی کند این انرژی در یک باطری ذخیره می شود.

این غرفه عکاسی با هدف به حداقل رساندن انرژی مصرفی به کار می رود و با حسگرهای فشار همزمان با قدم گذاشتن افراد به داخل آن فعال می شود. زمانی که کسی از آن استفاده نمی کند حالت خود را در وضعیت مصرف بهیه قرار می دهد.

فرانسوا آلوز دو فریتا مدیر بخش بازاریابی بین المللی شرکت "فوتو می" اظهار داشت: با وجود پنلهای خورشیدی فتو ولتائیک روی سقف ، این غرفه از نظر تأمین انرژی در مرحله خود بی نیازی قرار دارد.