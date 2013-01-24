به گزارش خبرنگار مهر، مارتیروس خاچاطوریان مربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل نفت ضمن بیان مطلب فوق افزود: از بابت حضور نیافتن محمد احمدزاده در این نشست عذرخواهی می‌کنم زیرا ایشان به دلیل گرفتاری که برایشان پیش آمد، نتوانستند در این نشست حضور پیدا کنند.

وی شرایط تیم ملوان را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: دیدار مقابل نفت تهران برای ما خیلی حساس است و ما با تیمی بازی داریم که در جدول همسایه‌مان است.

مربی تیم ملوان بندرانزلی همچنین ادامه داد: تیم نفت از شرایط مناسبی برخوردار است و در هفته گذشته نیز نتیجه خوبی را در مقابل تیم پیکان به‌دست آورد.

خاچاطوریان در خصوص محرومین و مصدومین این تیم خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این بازی ما محروم نداریم اما مازیار زارع و علی رمضانی مصدومان‌ ملوان برای این بازی هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در نیم فصل نخست ملوان شرایط بهتری نسبت به نیم فصل دوم داشت: ما تنها بدشانس بودیم که نتوانستیم از موقعیت‌های‌مان استفاده کنیم. البته تاکید می‌کنم مشکل خاصی در ملوان وجود ندارد و ما رفته رفته تا پایان لیگ شرایط بهتری را کسب خواهیم کرد.

مربی تیم ملوان بندرانزلی در پایان و در خصوص جایگاه ملوان در پایان فصل گفت: نمی‌توانم از هم اکنون در مورد جایگاه ملوان صحبت کنم ولی مطمئن باشید ملوان رفته رفته جایگاه واقعی خود را تا پایان فصل به دست می‌آورد.

هفتاد و ششمین دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس که از رقابتهای هفته بیست و سوم لیگ دوازدهم محسوب می‌شود، ساعت 15 روز جمعه 6 بهمن‌ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

