29سفیر، کاردار و رایزن فرهنگی وارد همدان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه 29 سفیر، کاردار و رایزن فرهنگی برای حضور در ششمین جشنواره زمستانی همدان وارد همدان شدند.

فرماندار همدان در حاشیه ورود این سفرا به همدان در جمع خبرنگاران گفت: سفیران از کشورهای فرانسه، آذربایجان، کره شمالی و جنوبی، ارمنستان، بولیوی، اندونزی، الجزایر، مکزیک، آفریقای جنوبی و سوئد و کشورهایی دیگر در جشنواره زمستانی شرکت می کنند.

حسن قهرمانی مطلق افزود: حضور نمایندگان این کشورها در استان همدان زمینه ایجاد تفاهم نامه های مبادله گردشگری را فراهم می آورد.

وی ادامه داد: حضور گردشگر و مسافر در همدان تعامل فرهنگی ایجاد می کند و می توان از این طریق فرهنگ دینی خود را به کشورهای دیگر شناساند.

فرماندار همدان بیان کرد:تداوم حضور گردشگر با زیرساخت های موجود درآمدزایی و خوداشتغالی مناسبی را در همدان به جریان می اندازد.

وی گفت: این خارجی در سه روز اقامت خود در همدان با جاذبه‌های گردشگری و تاریخی این استان آشنا خواهند شد.

همچنین سفرای میهمان ضمن حضور درمراسم افتتاحیه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی از نمایشگاه‌ دستاوردهای توانمندی‌های گردشگری 14 استان‌ زاگرس‌نشین دیدن خواهند کرد.

ششمین جشنواره زمستانی همدان از پنجم تا دهم بهمن ماه در همدان برگزار می‌شود.