جاذبه های ایران به نام کشورهای دیگر معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار علوی در دومین جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو که ظهر پنجشنبه در سالن اجتماعات برج میلاد برگزار شد، بیان کرد: یکی از مهمترین مواردی که سفرنامه نویسان باید در دنیای امروز به آن توجه کنند تاکید بر هویت ایرانی اسلامی است.

وی گفت: امپراتوری رسانه آن چیزی را که دوست دارد تصویر سازی می کند به عنوان مثال همگی تا نام آفریقا را می شنویم افراد سیاه پوست، حیات وحش و فقر در ذهنمان تداعی می شود. آنها در اذهان ما با تصویر سازیهایی که انجام داده اند از هر مملکتی آنچه خواسته اند ارائه داده اند اما اینطور نیست که به عنوان مثال آفریقا فقط فقر داشته باشد.

علوی با بیان اینکه باید برجستگی ها، قدرت و زیبایی ایران را نشان دهیم، گفت: بسیاری از اوقات ایران را کشوری عرب ترسیم می کنند اما سفرنویسان با قلم توانای خود می توانند زیبایی های ایران را به نگارش در آورده و با ترجمه های بسیار خوب آنرا به دنیا انتقال دهند.

وی بیان داشت: کار ما فقط احیای بافت فرسوده نیست باید همانطور که آثار تاریخی را احیا می کنیم هویت، گفتمان و نمادهای فرهنگی نیز احیا شود.

علوی گفت: کشورهای کوچک برای خودشان از معماری ایران جاذبه های گردشگری تجاری و طبیعی درست می کنند و از بادگیرهای ما برای نشان دادن جاذبه های گردشگری استفاده می کنند. بعد از 40 سال که مردم جهان به آن کشورها سفر کرده و بادگیرها را دیدند آن کشورها ادعا می کنند این بادگیر از متعلق به آنهاست چرا که شاید 30 میلیون گردشگر آنرا دیده باشند.

وی گفت: دوسال پیش با دکتر هان مدیر کل خاورمیانه در سازمان یونسکو صحبت می کردم او می گفت که پیاده راه ولیعصر طرح بسیار خوبی بوده که من برای دیدن این خیابان سه روز وقت گذاشته و از اول تا آخر این خیابان را پیاده رفته ام چون می خواستم با حوزه میراث و فرهنگ ایران آشنا شوم صحبتهای وی درحالی بود که من انصافا هنوز این مسیر را پیاده نرفتم.