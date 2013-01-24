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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

80 کیلوگرم تریاک در بیرجند کشف شد

80 کیلوگرم تریاک در بیرجند کشف شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از کشف بیش از 80کیلوگرم تریاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شجاعی ‌نسب اظهار کرد: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و برابر اخبار و اطلاعات رسیده مبنی بر ورود محموله مواد مخدر به داخل شهر و حمل آن به آدرسی مشخص، موضوع با تعقیب و مراقبت لازم در دستورکار تیم ویژه کلانتری 13 این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: محل مورد نظر که یک باب منزل شخصی بود با هماهنگی مقامات قضایی توسط مأموران کلانتری 13 جوادیه مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند بیان کرد: در بازرسی از منزل مورد نظر مقدار 80 کیلو و 900 گرم تریاک کشف و در این ارتباط سه نفر متهم نیز دستگیر شدند.

شجاعی‌ نسب تصریح کرد: یک دستگاه خودروی سواری پراید که با آن مواد را به داخل شهر حمل کرده بودند نیز برای بازرسی دقیق ‌تر به کلانتری انتقال یافت.

وی در پایان یاد‌آور شد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

کد مطلب 1799452

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