شیخ محمد جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح مشکلات اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها پرداخت و اظهار داشت: با این وضعیت گرانی در سطح کشور اجرای این طرح می تواند بار اضافه ای بر دوش مردم باشد.
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان بوشهر گفت: کافی است برخی متوجه شوند که این طرح اجرا شده است و پس از آن خود به خود شاهد افزایش روز افزون قیمتهای اجناس در بازار خواهیم بود.
وی افزود: از طرفی دولت به مردم در قالب یارانهها کمک مالی میکند ولی برخی با ترفندهای متفاوت این مبلغ را از کیسه عوام خارج می کنند و این جالب نیست.
جمالی گفت: در وضعیت کنونی آمادگی کافی برای این طرح در جامعه وجود ندارد و باید دولت منتظر خروج کشور از این گردنه و فرصت مناسب تری برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باشد.
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