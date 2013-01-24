شکست خانگی سنگین گهر/ فجر صعود کرد، پرسپولیس سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از روز اول دیدارهای هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14:15 امروز پنجشنبه بین تیم‌های دو تیم گهر دورود و فجرسپاسی شیراز برگزار شد که این بازی در نهایت با برتری 3 بر صفر تیم فجرسپاسی همراه شد.

مسلم فیروزآبادی (4)، مجتبی ترشیز (38) و سعید قزلچی (83 - پنالتی) برای فجر سپاسی گلزنی کردند. این اولین شکست خانگی گهر در خانه است. شاگردان مایلی‌کهن که از نیم فصل دوم در دورود به مصاف حریفانشان می‌روند، پیش از این موفق شده بودند راه‌آهن و پیکان را در این شهر شکست بدهند.

این بازی با قضاوت جمشید محمدی در ورزشگاه دورود برگزار شد که سعید رازانی از تیم گهر و مسلم فیروزآبادی، فرشید اسماعیلی، جلال‌الدین علی محمدی و هادی ایمانی از تیم فجر سپاسی شیراز از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند. مسلم فیروزآبادی بعد از به ثمر رساندن گل نخست فجر، پیراهن خود را درآورد و به همین خاطر از داور بازی کارت زرد گرفت.

بنابر این گزارش، تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز با این پیروزی 32 امتیازی شد و به صورت موقت به رده ششم جدول صعود کرد و پرسپولیس را به رده دهم فرستاد. گهر هم با این شکست در رده هفدهم باقی ماند.