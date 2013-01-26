  1. فرهنگ و ادب
۷ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۲۵

رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت به چاپ رسید

رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت به چاپ رسید

کتاب «رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت؛ نقطه دید» چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت؛ نقطه دید» نوشته ژپ لینت ولت با ترجمه علی عباسی و نصرت حجازی از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

این کتاب به معرفی جدیدترین دستاوردها در زمینه علم روایت‌شناسی پرداخته و پس از طرح تئوری‌های موجود تا به امروز و مقایسۀ آنها با نظریات نویسنده، به ترکیب الگوهای نظری با تحلیل‌های کاملاً کاربردی پرداخته است.

کتاب حاضر البته خواننده را هم با چگونگی انجام مطالعات منتقدانه و علمی در رابطه با تحلیل یک عالم داستانی از دیدگاه روایت‌شناسی آشنا می‌کند.

در واقع مخاطب این کتاب قدم به قدم، با بررسی وجوه تخیلی (راوی، کنشگر و مخاطب)، مقایسه انواع نظریات گونه‌شناسی در چهار گوشه جهان (آنگلوساکسونی، آلمانی، چک و شوروی سابق)، اهداف گونه‌شناسی روایتی، تأثیر تناوب‌های گونه‌شناسی روایی در یک متن ادبی و بالاخره تأثیر استفاده از یک گونه روایت‌شناختی خاص بر ذهنیت مخاطب، آشنا می‌شود.

منتقدان ادبی، دانشگاهیان و دانش‌پژوهان در زمینه بررسی، نقد و تحلیل متون و نیز کسانی که به روایت‌شناسی و چگونگی پرداخت نقطه دید در ادبیات، سینما و نقاشی علاقه‌مند هستند، می‌توانند از این کتاب بهره ببرند.

کتاب 436 صفحه‌ای «رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت؛ نقطه دید» در شمارگان 2000 نسخه و با بهای 13 هزار تومان راهی بازار شده است.

کد مطلب 1799468

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