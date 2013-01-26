به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «رسالهای در باب گونهشناسی روایت؛ نقطه دید» نوشته ژپ لینت ولت با ترجمه علی عباسی و نصرت حجازی از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.
این کتاب به معرفی جدیدترین دستاوردها در زمینه علم روایتشناسی پرداخته و پس از طرح تئوریهای موجود تا به امروز و مقایسۀ آنها با نظریات نویسنده، به ترکیب الگوهای نظری با تحلیلهای کاملاً کاربردی پرداخته است.
کتاب حاضر البته خواننده را هم با چگونگی انجام مطالعات منتقدانه و علمی در رابطه با تحلیل یک عالم داستانی از دیدگاه روایتشناسی آشنا میکند.
در واقع مخاطب این کتاب قدم به قدم، با بررسی وجوه تخیلی (راوی، کنشگر و مخاطب)، مقایسه انواع نظریات گونهشناسی در چهار گوشه جهان (آنگلوساکسونی، آلمانی، چک و شوروی سابق)، اهداف گونهشناسی روایتی، تأثیر تناوبهای گونهشناسی روایی در یک متن ادبی و بالاخره تأثیر استفاده از یک گونه روایتشناختی خاص بر ذهنیت مخاطب، آشنا میشود.
منتقدان ادبی، دانشگاهیان و دانشپژوهان در زمینه بررسی، نقد و تحلیل متون و نیز کسانی که به روایتشناسی و چگونگی پرداخت نقطه دید در ادبیات، سینما و نقاشی علاقهمند هستند، میتوانند از این کتاب بهره ببرند.
کتاب 436 صفحهای «رسالهای در باب گونهشناسی روایت؛ نقطه دید» در شمارگان 2000 نسخه و با بهای 13 هزار تومان راهی بازار شده است.
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