اتاق بازرگانی مزیت های همدان را شناسایی کند/ وجود دانش هزینه ها را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و مدیران تشکل های صادراتی و تولیدی همدان افزود: در بخش صادرات و واردات مزیت های استان همدان باید شناسایی شود به دلیل اینکه هر کالایی نباید صادر شود و باید بر روی آن کار شود تا سرمایه به آن جهت هدایت شود.

وی با بیان اینکه باید این فرهنگ که افراد سرمایه دار می توانند کارخانه تاسیس کنند، اصلاح شود، گفت: در این زمینه سه بخش سرمایه، مدیریت و دانش فنی مورد توجه است که مشکل اصلی مدیریت است.

وی با بیان اینکه افرادی گله می کنند که مشکل اصلی در راه اندازی کارخانه نبود سرمایه است، گفت: اگر مدیریت وجود نداشته باشد و از سرمایه گذاری استفاده نشود مشکل رفع نمی شود.

وی گفت: باید با حقوق خوب مدیر استخدام کرد که در این زمینه مدیریت و دانش کار حائز اهمیت است چراکه وجود دانش، هزینه ها را کاهش می دهد.

همه مردم باید نسبت به مسائل اجتماعی و سایر مشکلات حساسیت داشته باشند

استاندار با یادآوری دو مشکل فرهنگی که در جملات به من چه؟ و به توچه؟ مشخص است، اظهار داشت: تمام افرادی که در یک کشور زندگی می کنند باید نسبت به مسائل اجتماعی و سایر مشکلات حساسیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه افرادی که در بخش تولید فعالیت دارند باید طرح هایی را ارائه داده و با دولت تقسیم کارکنند، گفت: نتیجه پایانی این طرح ها و سودش را مردم می برند و در این زمینه ارائه تسهیلات و امکانات بسیار مهم است چراکه هرشخصی سود خود را می برد و اگر فردی در این زمینه کار نکرد باید پاسخگو باشد.

آزاد با بیان اینکه نمی توان همه چیز را از دولت خواست و هیچ مسئولیتی را نپذیرفت، گفت: مقررات و ضوابط برمبنای سیاست های نظام است و باید این سیاست ها در مجموع به نفع کشور باشد.

استاندار با بیان اینکه تولید فقط در بخش صنعت نیست، اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب و ارائه آموزش های لازم دراستان همدان مشکلاتی را که قابل حل شدن است، رفع کرد.

آزاد با اشاره به اینکه اگر مشکلات تولید و اتاق بازرگانی رفع شود، میزان تولیدات استان همدان افزایش می یابد، بیان داشت: دغدغه ها و مشکلات بخش بازرگانی باید رفع شود و باید به فکر مردم بود.

وی با تاکید بر اینکه انجام هرکاری نیاز به زیرساخت هایی دارد که خوشبختانه در استان همدان این زیرساخت ها فراهم است، گفت: از جمله این زیرساخت ها راه، فرودگاه و بزرگراه و راه آهن است که دو خط راه آهن به همدان می آید.

شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی درهمدان شکل گرفت

رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز در این نشست با اشاره به تشکیل اولین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی گفت: هدف از تشکیل شورای گفتگو تلاش هماهنگ دو بخش دولتی و خصوصی و حرکت به سمت پیشرفتهای اقتصادی و گام برداشتن برای بهبود فضای کسب و کار در استان همدان است.

سید مجید موسوی افزود: دولت و بخش خصوصی استان همدان تعامل خوبی دارند هرچند که برخی مشکلات ملی و استانی نیز وجود دارد.

وی خواستار تداوم برگزاری نشست های شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در استان همدان شد.

در این نشست نمایندگان تشکل های صادراتی و تولیدی استان مسائل و مشکلات خود را با استاندار همدان در میان گذاشتند.