مدیرعامل باشگاه پیشگامان کویر یزد استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی کسب نتایج ضعیف و شکست‌های پی در پی تیم والیبال پیشگامان کویر یزد در لیگ برتر کشور، سید مصطفی سجادی‌پور، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان پس از شکست این تیم در مقابل باریج اسانس استعفا داد.

تیم پیشگامان که در نیم فصل رقابت‌ها خوش درخشیده بود،‌ با شروع دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر در دیدارهای خانگی در مقابل حریفان خود با شکست مواجه شد که بر این اساس سجادی‌پور بهتر دید از سمت خود کناره ‌گیری کند.

بازی ناموفق دیروز پیشگامان در برابر باریج اسانس کاشان

این استعفا در جلسه امروز هیئت مدیره پیشگامان کویر یزد پذیرفته شد و این هیئت مهدی پیشکوهی پور، قائم مقام این باشگاه را به عنوان سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان کویر یزد منصوب کرد.

بر اساس تصمیم هیئت مدیره و سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان، در مدت کمتر از 12 ساعت، عوامل و کادر فنی تیم نیز تغییر خواهند کرد.

بازی دیروز پیشگامان اعتراض و حاشیه های بسیاری را در میان بازیکنان نیز داشت

تیم والیبال پیشگامان کویر یزد پس از شکست از باریج اسانس کاشان به رده هفتم جدول رده بندی لیگ برتر والیبال کشور سقوط کرد.

اخبار تکمیلی از تغییرات این باشگاه متعاقبا اعلام می شود.