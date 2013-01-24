هدف ما اصلاح ساختار اتحادیه اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس انتقادهای مطرح شده در مورد سخنان روز گذشته خود را رد کرد.

وی با اشاره به موضوع برگزار همه پرسی به منظور تصمیم گیری برای ماندن و یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یادآور شد هدفش از این اقدام کنار کشیدن از این اتحادیه و یا منزوی کردن آن نیست.

کامرون که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخن می گفت افزود: این به معنی پشت کردن به اروپا نیست، بلکه کاملا برعکس در مورد یافتن راهی برای انعطاف پذیری و رقابت پذیری بیشتر اروپا است.

وی در سخنرانی روز گذشته خود اعلام کرده بود انگلیس برای ماندن و یا خروج از اتحادیه اروپا در دور دوم نخست وزیری وی اقدام به برگزاری همه پرسی می کند.

نخست وزیر انگلیس موضع این کشور را ناشی از قدرت مستقل آن جدای از اتحادیه اروپا دانست و بر نقش سازمان های بین المللی غیررسمی مانند گروه 8 برای کمک گرفتن در خصوص اتحادیه اروپا تاکید کرد.