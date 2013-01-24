71 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های بخش کشاورزی گیلان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا ظهر امروز در نشست کارگروه بخش کشاورزی استان افزود: از مجموع 117 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به طرح های بخش کشاورزی گیلان تاکنون 71 میلیارد تومان در قالب دو هزار و 974 طرح تولیدی اختصاص یافته است و تا پایان امسال تمامی اعتبارات این بخش جذب خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه اجرای این طرح ها چهار هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد، اظهارداشت: کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال دارد.

استاندار گیلان بر ضروت اعطای هر چه سریع تسهیلات بخش کشاورزی تاکید و گفت: اگر بتوان تمامی 117 میلیارد تومان اعتبار تسهیلات این بخش را تا اول اسفند ماه اعطاء کرد زمینه درخواست مجدد برای دریافت 50 تا 100 میلیارد تومان تسهیلات دیگر از مرکز فراهم خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت کشاورزی در گیلان تصریح کرد: ظرفیت اجرای طرح های تولیدی در این بخش بسیار زیاد است و همه دست اندرکاران باید برای جذب تسهیلات بیشتر در این بخش تلاش کنند.