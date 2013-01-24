احمد اسماعیل پوردر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط جدول دیدار بسیار حساسی را مقابل تیم صبای قم برگزار می‌کنیم.



وی تصریح کرد: با یک بازی کمتر نسبت به این تیم با هفت امتیاز اختلاف در تعقیب تیم صبای قم هستیم و در صورت پیروزی در بازی فردا امیدواری بسیاری برای کسب عنوان قهرمانی به دست می‌آوریم.



بازیکن تیم فوتسال گیتی‌پسند در ادامه به تیم فوتسال صبای قم اشاره کرد و افزود: این تیم چندین سال است که در کنار یکدیگر بازی می‌کنند و توانسته‌اند هماهنگی خوبی را به دست بیاورند و امیدوارم با تدابیر کادر فنی بتوانیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم و در صورتی که نتوانیم ببریم به احتمال 99 درصد قهرمانی را به تیم صبای قم واگذار می‌کنیم.



وی در پاسخ به این سوال که چرا تیمی مانند صبای قم در حال حاضر در صدر جدول قرار گرفته و کار گیتی‌پسند برای کسب عنوان قهرمانی سخت شده است، تاکید کرد: کم شدن انگیزه سایر تیم‌ها به دلیل نبود حامی مالی و همچنین بازی‌های ضعیف تیم ملی موجب شد انگیزه تیم‌های لیگ کم شود و تیمی مانند صبا توانست از این فرصت استفاده کند و در حال حاضر صدرنشین باشد.



اسماعیل پور با اشاره به تعداد گل‌های زده‌اش در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال در فصل جاری ادامه داد: تاکنون با 21 گل زده پس از حسن زاده بازیکن صبای قم که 22 گل به ثمر رسانده در رده دوم قرار دارم، اما مهم برای من ابتدا موفقیت تیم است و در صورتی که بتوانم باز هم آقای گل شوم خوشحال می‌شوم.



وی گفت: هدف اصلی تیم فوتسال گیتی‌پسند با توجه به امکاناتی که دارد حضور موفق هم در لیگ و هم در جام باشگاه‌های آسیا که سال آینده در کشور ژاپن برگزار می‌شود است.

