نظارت و بازرسی ها برای تنظیم بازار در خراسان جنوبی تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی پنج شنبه در جمع اعضای ستاد تنظیم بازار استان گفت:در آستانه سال جدید بازرسی و نظارتها برای کنترل و تنظیم بازار تشدید می شود.

الیاس جویبان اظهارداشت: با توجه به اینکه امسال ، بازار ارز با نوسان روبه رو شده و حساسیتهای موجود در این خصـوص افـزایش یافته است تشدید بازرسی و نظارتها از اولویتهای اصلی سازمان در کنترل و تنظیم بازار شب عید بشمار می رود .

جویبان با بیان اینکه تعدادی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ذخیره سازی شده است، افزود: نظارت بر اقلام تنظیم بازار و کاﻻهای اساسی یکی دیگر از اولویتهای اصلی سازمان نیز به شـمار مـی رود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاههای بهاره در استان گفت: نمایندگان سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی،انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان واستانداری در این نمایشگاهها بر قیمت گذاری کالا ها نظارت داشته و در صـورت مشـاهده وگزارش هرگونه تخلف نیز در محل نمایشگاه رسیدگی خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه علاوه بر بازرسیهای مستقل این سازمان، بازرسی و نظارتهای مشترکی نیز با همکاری اتحادیـه هـا و مجامع صنفی صورت خواهد گرفت، بیان کرد: اجازه نخواهیم داد تا واسطه گری در بازار اقلام اساسی و مورد نیاز مردم صورت گیرد.

جویبان افزود: این سازمان در راستای وظایف نظارتی خود و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با واحدهای متخلف مطابق قـوانین جاری به شدت برخورد خواهد کرد.

معاون نظارت وبازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از عموم شهروندان خواست، به منظور مشارکت در امر بازرسی و نظارت، درصورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، نظیر،عدم درج قیمت،کم فروشی و گران فروشی موارد را از طریق تلفن 124 واحد رسیدگی به شکایات مردمی اعلام کنند تا برابر قوانین و مقررات نظام صنفی با متخلفان برخورد سریع و قاطع انجام شود.

انبارها و سردخانه های استان ملزم به دریافت کد رهگیری شدند

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی گفت: بر اساس ابلاغ سازمان حمایت پیرامون ساماندهی و شناسنامه دار کردن انبارهای دولتی و خصوصی جهت پیشگیری از نگهداری کالاهای قاچاق و غیر مجاز، کلیه انبارها و سردخانه های نگهداری کالا ملزم به دریافت کد رهگیری هستند.

علیرضا جمیع افزود: از اول اسفند ماه محموله های فاقد بارنامه یا دارای بارنامه ای که شناسه معتبر مبداء بارگیری و مقصد تخلیه در آن درج نشده باشد توسط پلیس راه، ایستگاههای ایست و بازرسی جاده ای و پلیس اماکن توقیف و مطابق با قوانین حاکم بر کالای قاچاق و غیر مجاز با آنها برخورد خواهد شد.

وی افزود: تمامی انبارها و سردخانه هایی که از سازمان شناسه 13 رقمی دریافت نموده اند، به طور موقت می توانند از آن به عنوان شناسه مبداء بارگیری یا مقصد تخلیه در بارنامه استفاده کنند.

وی ادامه داد: تمامی انبار و سردخانه های دارای شناسه 13 رقمی باید به سامانه Behinyab.ir بخش بنگاهها، قسمت دریافت شناسه برای واحد نگهداری یا ذخیره سازی کالا مراجعه نموده و با تکمیل فرمها و اطلاعات تعیین شده در سامانه، شناسه 13 رقمی جدید خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان خراسان جنوبی یادآور شد: از ابتدای اردیبهشت ماه 1392 شناسه های 13 رقمی برای درج در بارنامه فاقد اعتبار است لذا انبارها و سردخانه هایی که تاکنون کد 13 رقمی دریافت ننموده باید با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت واحد کالا و خدمات کد مورد نظر را دریافت کنند.