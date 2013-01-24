96 مقاله به ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا پژوهش ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در بیرجند، اظهارداشت: با موافقت انجمن نجوم ایران میزبانی ششمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک به دانشگاه بیرجند محول شده است.

وی تعداد مقالات رسیده به این همایش را 96 مقاله عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 72 مقاله توسط هیئت داوران پذیرفته شده است.

پژوهش اضافه کرد: به دلیل تنوع بخشیدن به شاخه نجوم از این تعداد 26 مقاله به صورت سخنرانی و 46 مقاله به صورت پوستر در این همایش ارائه می شود.

وی در خصوص وضعیت نجوم و اختر فیزیک در دانشگاه بیرجند، نیز تصریح کرد: شاخه نجوم و اختر فیزیک گروه فیزیک دانشگاه بیرجند در حال حاضر دارای 22 دانشجوی کارشناسی ارشد، دو دانشجوی دکتری و سه عضو هیئت علمی است.

پژوهش ادامه داد: این دانشگاه با برخورداری از رصدخانه ای با امکاناتی شامل تلسکوپ 14 اینچی سلسترون، دوربین DCCو فوتومتر با دانشجویان نجوم آماتوری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دیگر همکاری دارد.

دبیر علمی و اجرایی ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، گفت: برگزاری گردهمایی و همایشهای سالانه و ادواری نجوم و اختر فیزیک از حدود 16 سال قبل با همت پرفسور یوسف ثبوتی بنیانگذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان شکل گرفته و تا کنون 16 همایش پژوهشی در دانشگاههای مختلف برگزار شده است.