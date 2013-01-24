برتری صبا و تراکتورسازی در پایان نیمه نخست/ توقف سپاهان مقابل پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال 15:30 امروز با انجام چهار دیدار پیگیری شد که در پایان نیمه نخست تراکتورسازی و صبا موفق شدند حریفان خود را از پیش رو بردارند. آلومینیوم و سپاهان هم در این نیمه مقابل حریفانشان متوقف شدند.
نتایج این دیدارها در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:
* تراکتورسازی یک - ذوبآهن اصفهان صفر
گل: فلاویو لوپز(22) برای تراکتورسازی
* صبای قم یک - صنعت نفت صفر
گل: ایمان رزاقیراد (25) برای صبا
* آلومینیوم هرمزگان صفر - سایپا البرز صفر
* سپاهان اصفهان صفر - پیکان تهران صفر
در اولین مسابقه این هفته فجرسپاسی موفق شد در دورود تیم گهر را با نتیجه 3 بر صفر شکست بدهد.
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