  1. ورزش
۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

هفته بیست و سوم لیگ برتر/

برتری صبا و تراکتورسازی در پایان نیمه نخست/ توقف سپاهان مقابل پیکان

برتری صبا و تراکتورسازی در پایان نیمه نخست/ توقف سپاهان مقابل پیکان

تیم‌های فوتبال صبا و تراکتورسازی در پایان نیمه نخست موفق شدند حریفان خود را شکست بدهند و با برتری به رختکن بروند. سپاهان هم در پایان این نیمه برابر پیکان با نتیجه تساوی متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال 15:30 امروز با انجام چهار دیدار پیگیری شد که در پایان نیمه نخست تراکتورسازی و صبا موفق شدند حریفان خود را از پیش رو بردارند. آلومینیوم و سپاهان هم در این نیمه مقابل حریفانشان متوقف شدند.

نتایج این دیدارها در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:
* تراکتورسازی یک - ذوب‌آهن اصفهان صفر
گل: فلاویو لوپز(22) برای تراکتورسازی

* صبای قم یک - صنعت نفت صفر
گل: ایمان رزاقی‌راد (25) برای صبا

* آلومینیوم هرمزگان صفر - سایپا البرز صفر

* سپاهان اصفهان صفر - پیکان تهران صفر

در اولین مسابقه این هفته فجرسپاسی موفق شد در دورود تیم گهر را با نتیجه 3 بر صفر شکست بدهد.

کد مطلب 1799483

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