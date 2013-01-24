چمن ورزشگاه تختی دورود به پیروزی ما کمک کرد/ از شاگردانم راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری در جمع خبرنگاران بعد از بازی مقابل گهر دورود اظهار داشت: از شاگردانم راضی هستم و به بودن آنها افتخار می کنم، بازیکنان فجر در این بازی نهایت تلاش خود را کردند و خوشبختانه نتیجه هم گرفتند.

وی ادامه داد: ما در این بازی نشان دادیم که اگر شرایط زمین شرایط خوبی باشد تیم فجر سپاسی حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت.

سرمربی تیم فجرسپاسی شیراز یادآور شد: ما در این بازی از موقعیت هایمان به نحو احسن استفاده کردیم البته گهر هم موقعیت هایی داشت و به تیم ما فشار آورد اما ما بهتر بودیم و بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتیم.

یاوری در مورد اظهاراتش پیش از بازی پیرامون شرایط استادیوم تختی دورود نیز گفت: من در صحبت هایم گفتم که استادیوم خوب نیست نه اینکه شرایط چمن بازی بد باشد، خوشبختانه چمن ورزشگاه تختی دورود خوب بود و به پیروزی ما کمک کرد.

محمود یاوری سرمربی تیم فجرسپاسی در پایان بازی با تیم گهر دورود تنها به گفتگویی کوتاه با خبرنگاران بسنده کرد و در نشست خبری بعد از بازی حضور نیافت.