پیوند محکم سنی و شیعه در شهرستان دیر

علی بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: هفته وحدت یادآور پیام امام راحل و همچنین اهمیت موضوع اتحاد و پیوند دربین مسلمانان جهان به واسطه پیروزی بر شیطان و استکبار است.

فرماندار دیر ادامه داد: ادامه روند پیروزی های ایران اسلامی بر تمام مستکبران جهان به واسطه همین وحدت و انسجامی بود که در بین مردم خدا جو و معتقد ما وجود داشت.

بحرانی خاطرنشان کرد: بیداری اسلامی که امروز در سطح دنیا شاهد آن هستیم نیز از برکت همین وحدت و پیام تاریخی امام راحل بوده است.

وی در خصوص وضعیت مردم شیعه و سنی سطح منطقه گفت: خوشبختانه پیوند بسیار خوبی بین برادران اهل تشیع و تسنن در سطح منطقه و استان برقرار است.

فرماندار دیر در پایان گفت: به حمدالله برادران شیعه و سنی استان ما خارج از هر گونه تنش و هرچیزی که وحدت را به خطر بیاندازد برادرگونه در حال زندگی خوب و سالمی با هم هستند که بدون شک این موضوع در پیشبرد اهداف نظام اسلامی ما بسیار موثر بوده و هست.