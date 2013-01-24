کمبود و گرانی داروی سرطان/ اجرای طرح غربالگری سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله محقق ظهر روز پنجشنبه در نشست با جمع خبرنگاران افزود: یکی از مشکلاتی که بیماران سرطانی در گذشته با آن مواجه بودند مشکلات مالی برای تهیه دارو بود اما در حال حاضرعلاوه بر افزایش نجومی قیمت دارو، با کمبود دارو نیز مواجه هستند.

وی استفاده به موقع داروهای شیمی درمانی را مهم عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه امروزه روش های درمان سرطان پیشرفت چشمگیری داشته است اما باز هم سرطان به عنوان یک بیماری صعب العلاج شناخته شده که اگر در روش درمانی آن کوتاهی شود یا اینکه داروها بعد از شیمی درمانی دیر به بیمار برسد نتیجه درمان بی فایده است.

وی از اجرای طرح غربالگری سرطان سینه، پروستات و ماموگرافی سینه در استان خبر داد و اظهارداشت: به زودی مردم می توانند برای غربالگری به انجمن مراجعه کنند.

افزایش مرگ ومیر سرطان بیشتر شده است

وی اظهار داشت: استان مرکزی جزو استان هایی است که با توجه به آلاینده ها کارخانجات و آلودگی های ناشی شده از آب د در زمینه سرطان های ریه و دستگاه گوارش در کشور رتبه های نخست را داراست.

اجرای طرح غربالگری سرطان سینه، پروستات و ماموگرافی سینه

رئیس هئیت مدیره انجمن سرطانی های استان مرکزی از اجرای طرح غربالگری سرطان سینه، پروستات و ماموگرافی سینه در استان خبر داد و اظهارداشت: به زودی مردم می توانند برای غربالگری به انجمن مراجعه کنند.

دکتر محقق در پایان بهترین راهی که از سرطان کمتر در کشور می توان جلوگیری کرد پیشگیری و غربالگری بیان کرد.

در ادامه جلسه احمد قربانی مدیر عامل انجمن از برنامه های هفته سرطان خبر داد و گفت: از جمله این برنامه ها همایش گلریزان در ساوه توسط نماینه انجمن، نشست مسئولان ساوه و آموزش دبیران خانم توسط مسئولین آموزش و پرورش است.