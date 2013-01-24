بازرسی از زندان های همدان بدون اطلاع قبلی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد یاری در جمع فرماندهان یگان حفاظت افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال بازرسی بندها باید با جدیت بیشتری در زندانهای استان همدان انجام گیرد.

یاری عنوان کرد: نظم و امنیت به خصوص امنیت زیر ساختی باید سرلوحه کار مجموعه کارکنان زندان های این استان قرار گیرد .

وی در ادامه به برگزاری کلاسهای آموزشی به خصوص کلاس های عقیدتی برای سربازان وظیفه تاکید کرد و افزود: برگزاری کلاسهای آموزشی برای سربازان وظیفه در راستای ارتقا‌ سطح آگاهی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.

مدیرکل زندان های استان همدان توجه به آموزش های عقیدتی و احکام سربازان، توجه به اعزام و بدرقه زندانیان، برگزاری کلاس های آموزشی ویژه سربازان وظیفه، انجام طرح های ضد شورش و هفتگانه در زندانها وارائه آموزش های لازم به افسران نگهبان را مورد تاکید قرار داد.