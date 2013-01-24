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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

یاری:

بازرسی از زندان های همدان بدون اطلاع قبلی انجام می شود

بازرسی از زندان های همدان بدون اطلاع قبلی انجام می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندان های استان همدان گفت: زندان های همدان بدون اطلاع قبلی و به صورت مستمر بازرسی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد یاری در جمع فرماندهان یگان حفاظت افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال بازرسی بندها باید با جدیت بیشتری در زندانهای استان همدان انجام گیرد.

یاری عنوان کرد: نظم و امنیت به خصوص امنیت زیر ساختی باید سرلوحه کار مجموعه کارکنان زندان های این استان قرار گیرد .

وی در ادامه به برگزاری کلاسهای آموزشی به خصوص کلاس های عقیدتی برای سربازان وظیفه تاکید کرد و افزود: برگزاری کلاسهای آموزشی برای سربازان وظیفه در راستای ارتقا‌ سطح آگاهی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.

مدیرکل زندان های استان همدان توجه به آموزش های عقیدتی و احکام سربازان، توجه به اعزام و بدرقه زندانیان، برگزاری کلاس های آموزشی ویژه سربازان وظیفه، انجام طرح های ضد شورش و هفتگانه در زندانها وارائه آموزش های لازم به افسران نگهبان را مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 1799490

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