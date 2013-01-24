1168 طرح اشتغالزایی در دهه فجر در یزد اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبری اظهار داشت: هزار و 168 طرح اشتغالزایی با اعتبار 109 میلیارد ریال در ایام دهه مبارک فجر برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اجرا می شود.

وی بهره برداری از 165 مسکن مددجویی با اعتبار 16 میلیارد ریال را از دیگر برنامه های کمیته امداد در ایام دهه فجر عنوان کرد.

اکبری عنوان کرد: اعطای 120 سری جهیزیه به زوجهای جوان با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال از دیگر برنامه های این نهاد است.

وی یادآور شد: در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی 422 مورد تسهیلات کارگشایی به مبلغ چهار میلیارد و 220 میلیون ریال به مددجویان اعطا خواهد شد.

ارائه خدمات مشاوره ای به بیش از 6600 مددجوی زیر پوشش کمیته امداد استان یزد

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان یزد گفت: در 9 ماهه گذشته شش هزار و 650 نفر از مددجویان تحت حمایت از خدمات مشاوره ای و راهنمایی بهره مند شدند.

غلامرضا مشعلچی افزود: در این مدت سه هزار و 600 مددجو از خدمات مشاوره ای و سه هزار و 50 مددجو از خدمات راهنمایی استفاده کرده اند.

وی اظهار داشت: خدمات مشاوره این حوزه شامل مسائل اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و بهداشتی است.

بهره مندی 4400 خانوار یزدی از خدمات طرح آموزش خانواده

مدیرکل کمیته امداد استان یزد گفت: تاکنون بیش از چهار هزار و 400 خانوار یزدی از خدمات طرح آموزش خانواده بهره مند شده اند.

محمد اکبری افزود: طرح نظام جامع آموزش خانواده از سال 1389 در کمیته امداد اجرایی شد و هم اکنون بیش از چهار هزار و 400 خانوار مشمول نظام جامع آموزش خانواده هستند.

وی عنوان کرد: بر اساس این طرح خانواده های دارای آسیب های اجتماعی شناسایی و توسط کارشناسان مربوطه خدمات آموزشی و مشاوره ای به آنها ارائه می شود.

اکبری اظهار داشت: برای اجرای این طرح در سال جاری بیش از دو میلیارد و 130 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: در 9 ماهه گذشته 737 خانوار از خدمات طرح نظام جامع آموزش خانواده بهره مند شده اند.

استفاده بیش از 41 هزار نفر از خدمات کمیته امداد استان یزد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد گفت: در حال حاضر 41 هزار و 827 نفر از خدمات این نهاد بهره مندند.

مهدی حجازی مهریزی افزود: هم اکنون 41 هزار و 827 نفر در قالب 21 هزار و 874 خانوار از حمایت های کمیته امداد استان یزد استفاده می کنند.

وی افزود: بر اساس طرح شهید رجایی هم اکنون هفت هزار و 229 خانوار با جمعیت 11 هزار و 583 نفر زیر پوشش قرار گرفته اند که از این تعداد هفت هزار و 624 نفر زن و بقیه مرد هستند.

حجازی مهریزی اضافه کرد: در 9 ماهه گذشته بیش از 184 میلیارد و 106 میلیون ریال به صورت بلاعوض و قرض الحسنه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان یزد پرداخت شده است.

وی با اشاره به برنامه های این حوزه عنوان کرد: اجرای طرح پالایش، استقرار نرم افزار جامع حمایتی، بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار و اجرای طرحهای توانمندسازی در ابعاد اجتماعی از مهمترین این برنامه هاست.

5300 دانش آموز و دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان یزد هستند

قائم مقام کمیته امداد استان یزد گفت: پنج هزار و 318 دانش آموز و دانشجو تحت حمایت این نهاد هستند.

رضا زارع زاده افزود: یکی از اقداماتی که کمیته امداد به منظور فراهم کردن امکان تحصیل برای دانشجویان انجام می دهد، پرداخت کمک هزینه تحصیل به این گروه است.

وی یادآور شد: در 9 ماهه گذشته بیش از پنج میلیارد و 403 میلیون ریال برای خدمت رسانی به دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی تحت حمایت هزینه شده است.

زارع زاده با اشاره به اینکه با پرداخت کمک هزینه تحصیلی امکان ادامه تحصیل مددجویان تحت حمایت این نهاد فراهم می ‌ شود، ادامه داد: امدادگران در کمیته امداد در تلاش به منظور ارتقای سطح فرهنگی و سطح تحصیلی مددجویان این نهاد هستند و پرداخت کمک هزینه تحصیل به دانشجویان نیز در همین راستا انجام می شود.

وی، انجام مشاوره ‌ های فرهنگی به منظور ارتقای سطح تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیل دانشجو، برگزاری دوره ‌ های آموزشی، برگزاری اردوهای تفریحی در راستای تجدید روحیه و ایجاد نشاط و شادابی در بین دانشجویان همچنین برگزاری مسابقات مختلف را از اقدامات کمیته امداد استان یزد برای دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت برشمرد.

پرداخت 6 میلیارد ریال هزینه بیمه و درمان برای مددجویان کمیته امداد استان یزد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد گفت: در 9 ماهه گذشته بیش از شش میلیارد و 574 میلیون ریال برای امور درمانی، بهداشتی و بیمه ای مددجویان تحت حمایت این نهاد هزینه شده است.

مهدی حجازی مهریزی افزود: هم اکنون 14 هزار و 290 مددجوی تحت حمایت از خدمات بیمه ای این نهاد استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 233 مرکز درمانی طرف قرارداد این نهاد هستند، اضافه کرد: مراکز درمانی طرف قرارداد با کمیته امداد استان یزد شامل پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص، دندانپزشک، داروخانه، رادیولوژی و سونوگرافی، آزمایشگاه، درمانگاه و بیمارستان است که همکاری خوبی با این نهاد در جهت رسیدگی به امور درمانی محرومان دارند.

به گفته حجازی مهریزی مددجویان می توانند برای امور درمانی خود به 14 بیمارستان، 16درمانگاه، 54 داروخانه، 14 آزمایشگاه، 9 رادیولوژی و 12 مرکز درمانی دیگر مراجعه کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد ادامه داد: هم اکنون 114 پزشک و دندانپزشک نیز در امور درمانی یاری رسان مددجویان تحت پوشش این نهاد هستند.