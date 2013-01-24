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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۶

انصاری خبر داد:

68میلیار ریال بودجه برای اجرای طرح های عمرانی در تبریز هزینه شد

68میلیار ریال بودجه برای اجرای طرح های عمرانی در تبریز هزینه شد

تبریز-خبرگزاری مهر:شهردار منطقه چهار تبریز گفت: در سال جاری برای اجرای طرح های عمرانی این منطقه 68 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب انصاری ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب  افزود: طرح های اجرایی شهرداری منطقه چهار تبریز در سال 91 به 51 مورد می رسد.

وی با اشاره به افتتاح فاز اول پروژه فرهنگسرای الغدیر در حوزه شهرداری منطقه چهار تبریز اظهار داشت: فرهنگسرای الغدیر در زمینی به مساحت 12 هکتار احداث می شود که فاز اول آن در زمینی با مساحت 9 هکتار به بهره برداری رسیده است.

انصاری تصریح کرد: احداث سالن آمفی تئاتر ،تالار ها و کلاس های آموزشی و مراکز ورزشی با احداث استادیوم پنج هزار نفری القدیر در فاز یک این فرهنگسرا از ویژگی های این طرح است.

شهردار منطقه چهار تبریز گفت: مراحل احداث پارک بزرگ شهر در منطقه چهار تبریز با عقد قرار داد با سه پیمانکار در حال اجراست و تمامی وسائل بازی کودکان و وسائل ورزشی خریداری و آماده نصب است.

وی ادامه داد: ساماندهی دهانه تلخه رود در محل تلاقی پارک بزرگ شهر در ضلع شمالی میدان آذربایجان یکی از پروژه های دیگر شهرداری منطقه چهار تبریز است و تا پایان سال مالی به  پایان می رسد.

انصاری همچنین با تاکید بر اینکه میدان آذربایجان تبریز یکی از دوازده میدان بزرگ جهان است عنوان کرد:میدان آذربایجان اولین میدان دایره ای در جهان است.

کد مطلب 1799500

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