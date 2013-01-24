کومرتز بانک آلمان 6000 کارمندش را تعدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کومرتز بانک آلمان قصد دارد طی سالهای آینده 10 درصد از نیروهای خود را با هدف کاهش هزینه ها تعدیل کند.

دفتر این بانک در فرانکفورت اعلام کرد تا سال 2016 میلادی بین 4 تا 6 هزار نفر از کارمندان آن برکنار می شوند.

این در حالی است که کومرتز بانک به عنوان دومین بانک بزرگ آلمان در سال 2011 در شعبه های داخل و خارج از این کشور حدود 58 هزار کارمند داشت.

به گفته سخنگوی کومرتز بانک مقامات این بانک مذاکره با نمایندگان اتحادیه های کارگری برای تعیین میزان دقیق تعدیل نیرو در شعبات خود را از ماه فوریه آغاز خواهند کرد.

گفتنی است اعلام خبر تعدیل هزاران کارمند از سوی مقامات کومرتز بانک باعث کاهش دو درصدی ارزش سهام آن در بازار بورس شد.