به گزارش خبرنگار مهر، حبیب خسروشاهی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در بیرجند، اظهارداشت: نخستین مجله علمی پژوهشی نجوم در ایران مجوز دریافت کرده و تا یان امسال به چاپ می رسد.

رئیس پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور با اشاره به اینکه در این مجله همه دستارودهای علمی در رشته نجوم جمع بندی می شود، افزود: پیش بینی شده این مجله سالانه دو بار در کشور به چاپ برسد.

وی اضافه کرد: این مجله حاوی مقالات علمی و پژوهشی منجمان در همایش های مختلف ملی این رشته است.

خسروشاهی ازآغاز عضویت های حقوقی انجمن نجوم ایران خبر داد و گفت: انجمن نجوم و موسسات نجوم فعال در کشور به عضویت حقوقی این انجمن در می آیند به طوریکه در این راستا مجور اخذ شده و در حال بررسی است.

وی به برگزاری کمیسیون انجمن های علمی در وزرات علوم با حضور رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: در این کمیسیون دغدغه ها و مشکلات پیش روی این انجمن ارائه شده است.

خسروشاهی با اشاره به اینکه مشکلات بودجه ای از مهمترین مشکلات پیش ریی این انجمن است، عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه نیز جایگاه ویژه ای برای انجمن های علمی تعریف شده و نقش انجمن ها برای مجلس و قانون گذار هدف گذاری شده است.

نائب رئیس انجمن نجوم ایران با انتقاد از اینکه ناهماهنگی در توسعه علمی کشور وجود دارد، گفت: این فعالیت ها باید توسط مرکز تصمیم گیری ساماندهی شود.