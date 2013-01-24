به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بازیکنان پرسپولیس امروز چهارشنبه در حضور مدیر عامل باشگاه و "فرانکو باره‌سی" آخرین جلسه تمرینی قبل از دربی را برگزار کردند.

در این تمرین کریم باقری از سوی محمد رویانیان به ستاره پیشین تیم ملی ایتالیا و باشگاه آ.ث میلان معرفی شد. در ادامه از حضور کریم باقری در آلمان و شماره 6 صحبت به میان آمد که فرانکو نیز درخصوص این شماره گفت: "خوشحالم که شماره 6 را پوشیدی چرا که من علاقه خاصی به شماره 6 دارم!"

مدیرعامل پرسپولیس همچنین تمامی اعضای کادر فنی، بازیکنان و مخصوصا ملی‌پوشان این تیم را به باره‌سی معرفی کرد و پس از آن برای جلوگیری از سرما در ورزشگاه، یک کاپشن و شال پرسپولیس را به وی داد.

محمدرضا زادمهر و حمید استیلی نیز در محل تمرین حضور داشتند و عملکرد بازیکنان را از نزدیک مشاهده کردند. سرخپوشان پس از تمرین امروز راهی هتل شده و در اردوی پیش از دربی حضور خواهند یافت.