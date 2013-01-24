فعالترین صندوق بخش کشاورزی شهرستان دامغان معرفی شد

مرتضی نادعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه صندوق شهرستانی توسعه کشاورزی دامغان به عنوان فعالترین صندوق بخش کشاورزی این شهرستان شناخته شد اظهار داشت: این صندوق با هدف توسعه بخش کشاورزی و رفع مشکلات این بخش از سال 90 فعالیت خود را رسما آغاز کرد.

وی سرمایه اولیه ایجاد و راه اندازی صندوق شهرستانی توسعه کشاورزی دامغان را در سال 90 رقمی معادل 10 میلیارد ریال بیان و افزود: در حال حاضر این صندوق دارای 30 میلیارد ریال سرمایه است.

مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی شهرستان دامغان تصریح کرد: این صندوق با 280 نفر عضو فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر بیش از 500 نفر عضو دارد.

نادعلیزاده به مهمترین فعالیت های صندوق توسعه کشاورزی دامغان پرداخت و اظهار داشت: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کشاورزان عضو این صندوق با سود چهار درصد و 14 درصد در جهت تقویت و توسعه بخش کشاورزی از مهمترین فعالیت های این صندوق است.

وی اضافه کرد: این صندوق به کشاورزان عضو 50 میلیون ریال از تسهیلات قرض الحسنه با سود چهار درصد و تسهیلاتی با سود 14 درصد تا رقم 100 میلیون ریال پرداخت می کند.

مدیر عامل صندوق توسعه کشاورزی شهرستان دامغان ضمن تاکید بر اینکه توجه به بخش کشاورزی از اولویت های اصلی هر کشور است، تصریح کرد: هیئت مدیره صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان ایم امر را در سرلوحه کار خود قرار داده و پیگیری می کند.

نادعلیزاده در خاتمه گفت: از مسئولان استان سمنان و شهرستان دامغان نیز انتظار داریم همانند گذشته از این صندوق حمایت کرده تا با این حمایت ها بتوانیم به اهداف صندوق که توجه به توسعه بخش کشاورزی شهرستان است برسیم.