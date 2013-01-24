برد گسترش فولاد در برابر نساجی/ تداوم صدرنشینی گسترش فولاد

به گزارش خبرنگار مهر٬ هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور دقایقی پیش با انجام 13 دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد که در یکی از بازیهای گروه الف تیم گسترش فولاد توانست میهمان خود تیم نساجی مازندران را با نتیجه 2 بر1 شکست دهد. در این دیدار که در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز و در حضور حدود یک هزار تماشاگر به انجام رسید تیم گسترش فولاد بردی دیگر به نتایج درخشان خود در لیگ امسال اضافه کرد و توانست همچنان صدرنشین گروه اول باقی بماند.

در این دیدار برای آبی پوشان تبریزی رسول علیزاده در دقیقه 14 و مهرداد بایرامی در دقیقه 25 گلزنی کردند و تنها گل تیم نساجی را محمد عباسزاده در دقیقه 2+90 به ثمر رساندند.

با این پیروزی تیم تحت هدایت فنی رسول خطیبی 36 امتیازی شد تا همچنان بالاترین خانه ی جدول گروه الف لیگ دسته اول را در اختیار داشته باشد.

قضاوت این دیدار به عهده ی سعید بخشی زاده بود که به رسول علیزاده و سیدمهدی اسلامی از تیم گسترش فولاد و نقی شاهمرادی ٬ میلاد کامل ٬ اسماعیل بالی مقدم و میلاد پورسد شکن از تیم نساجی مازندران ٬ کارت زرد نشان داد.