به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتسال نیکاندیش اصفهان و صدرای شیراز قرار بود از ساعت 15 عصر امروز در چارچوب رقابتهای هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شود اما به دلیل غیبت تیم شیرازی این دیدار برگزار نشود.
تیم صدرای شیراز در بازی رفت مقابل نیکاندیش در شهر شیراز با نتیجه 6 بر یک مغلوب تیم اصفهانی شده بود بنابراین ترجیح داد برای حضور در این مسابقه به اصفهان نیاید.
نیکاندیش با توجه به غیبت تیم شیرازی در این مسابقه با نتیجه 3 بر صفر برنده بازی شد و 3 امتیاز بازی را ازآن خود کرد.
تیم اصفهانی در حال حاضر با 26 امتیاز صدرنشین مطلق گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور به شمار میرود.
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