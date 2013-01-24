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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

هفته یازدهم لیگ دسته اول/

صدرای شیراز به اصفهان نیامد/ نیک‌اندیش بازی نکرد و پیروز شد

صدرای شیراز به اصفهان نیامد/ نیک‌اندیش بازی نکرد و پیروز شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: تیم فوتسال صدرای شیراز به دلیل غیبت در دیدار عصر امروز خود مقابل نیک‌اندیش اصفهان بازنده این بازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال نیک‌اندیش اصفهان و صدرای شیراز قرار بود از ساعت 15 عصر امروز در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شود اما به دلیل غیبت تیم شیرازی این دیدار برگزار نشود.

تیم صدرای شیراز در بازی رفت مقابل نیک‌اندیش در شهر شیراز با نتیجه 6 بر یک مغلوب تیم اصفهانی شده بود بنابراین ترجیح داد برای حضور در این مسابقه به اصفهان نیاید.

نیک‌اندیش با توجه به غیبت تیم شیرازی در این مسابقه با نتیجه 3 بر صفر برنده بازی شد و 3 امتیاز بازی را ازآن خود کرد.

تیم اصفهانی در حال حاضر با 26 امتیاز صدرنشین مطلق گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور به شمار می‌رود.

کد مطلب 1799515

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