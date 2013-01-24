طراح و سازنده ابزار نجومی ایران تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان مربوطی دانشجوی ارشد رشته نجوم ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران در بیرجند، به عنوان طراحی و ساخت این رادیو تلسکوپ با فراکانس بسیار پایین 100 درصد ایرانی مورد تجلیل قرار گرفت.

هر سال در همایش ملی نجوم ایران به منجمانی که ابزاری با تولید داخل در زمینه نجوم طراحی و تولید کنند از طرف پروفسور ثبوتی بنیانگذار نجوم حرفه ای کشور جایزه دریافت می کنند.

منجمان باید ابزاری در راستای سهولت فعالیت های نجومی و تسهیل در امور رصد خانه ها طراحی و تولید کنند.

این ابزار نجومی برای برگزاری دوره ها ی آموزشی برای دانشجویان این رشته مناسب بوده و برای مطالعه لایه های جو طراحی و ساخته شده است.