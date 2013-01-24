نمایشگاه کتاب قم تنها 20 درصد توان نشر استان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی‌طبا ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه کتاب استان قم که با حضور آیت الله حسینی بوشهری و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار شد، گفت: 130 غرفه در این نمایشگاه جانمایی شده است.



وی با بیان اینکه حدود دویست ناشر از سراسر کشور در این دوره از نمایشگاه فعالیت می‌کنند اظهارداشت: یکی از ویژگی‌های این دوره این است که همگی کتابهای ارائه شده چاپ سه ساله اخیر است وسعی شده دستاوردهای تازه نشر ارایه شود.



30 درصد کتاب‌های نمایشگاه چاپ اولی هستند



این مدیر فرهنگی استان با اشاره به اینکه 30 درصد کتب ارایه شده در نمایشگاه چاپ اولی هستند بیان داشت: با وجود اعتبارات کمی که داشتیم اما توانستیم با همکاری تعاونی ناشران و بخش‌های دیگر این نمایشگاه را برگزار کنیم.



امضای تفاهم نامه سه جانبه در راستای ایجاد پایانه صادرات محصولات فرهنگی



وی از امضای تفاهم نامه سه جانبه برای ایجاد پایانه صادرات محصولات فرهنگی در قم خبر داد و گفت: براساس این تفاهم نامه‌ای که بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری قم و وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا می‌شود قصد داریم حوزه صادرات و بازار محصولات فرهنگی به ویژه کتب دینی قم را تقویت کنیم.



اسماعیلی طبا با اعلام اینکه این نمایشگاه با نمایشگاه کودک و نوجوان ادغام شده است، گفت: برخلاف سال‌های گذشته مجبور شدیم نمایشگاه آثار کودکان و نوجوانان را در طبقه فوقانی نمایشگاه برگزار کنیم.



برگزاری نمایشگاه تخصصی حوزه علمیه قم



وی از برگزاری نمایشگاه تخصصی حوزه علمیه از هشتم تا پانزدهم اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب می‌تواند سرانه پایین مطالعه در استان را ارتقا بخشد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با تاکید بر اینکه توسعه حوزه نشر از مطالبات مقام معظم رهبری است، گفت: قصد داریم تولید کتاب را بر اساس نیازهای واقعی مردم طراحی کرده و انجام دهیم.



اسماعیلی طبا با بیان اینکه راه اندازی شهرک چاپ و نشر در قم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: متاسفانه کمبود فضای نمایشگاهی در قم باعث شده نتوانیم همه قابلیت‌های عرصه نشر را به معرض نمایش بگذاریم.

