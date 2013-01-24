جشنواره کدبانوی برتر در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دستجری بعد از ظهر پنجشنبه در کنفرانس خبری جشنواره طعم برتر افزود: قرار است این جشنواره 10 روز قبل از جشنواره طعم برتر که 18 و 19 بهمن ماه برگزار می شود، اجرا شود.

وی اظهار داشت: برای جشنواره ملی طعم برتر، با هفت تور قرارداد بسته شده که تور طعم برتر ویژه گرگان است.

وی عنوان کرد: تبلیغ این پروژه از 28 تیرماه آغاز شد و گرگانیها این طرح را می شناسند.

دستجردی هزینه برآورد شده برای اجرای جشنواره طعم برتر را دو میلیارد و 100 میلیون ریال اعلام و اضافه کرد: تاکنون 860 میلیون ریال برای این جشنواره هزینه شده است.

دبیر جشنواره طعم برتر گلستان یادآورشد: تمامی هزینه ها از سوی خانم سمیه ریاحی تامین شده است.

دانیال آل امیر مسئول کمیته بازرگانی جشنواره طعم برتر نیز گفت: در این کمیته 15 جوان بصورت 24 ساعته مشغول کار هستند.

وی با اشاره به اینکه فروش میزهای این جشنواره از دو روز قبل آغاز شده است، یادآور شد: تاکنون 110 میز به فروش رفته و فروش غرفه نیز پایان یافته است.

وی عنوان کرد: به دلیل اینکه این جشنواره برای اولین بار در استان برگزار می شود، اسپانسر مالی نداریم و استقبالی نیز در این زمینه صورت نگرفته است.

حسین آریان نیا مسئول کمیته قراردادها نیز گفت: در این جشنواره سعی شده هزینه ها را به حداقل برسانیم و با برخی ادارات نیز مانند شیلات، بهداشت و ... نیز قراردادهایی بسته شده است.

وی اظهار داشت: سامان گلریز از جمله داوران این جشنواره است.