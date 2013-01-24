جشنواره ورزشهای سنتی و محلی استان تهران با هدف ایجاد پایگاه های قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نژاد فلاح که ظهر پنج شنبه برای شرکت در جشنواره ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی به شهر رودهن سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران افزود: هدف از برگزاری جشنواره ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی که در دهه مبارک فجر برگزار می شود، ایجاد پایگاه های قهرمانی در سطح استان تهران است.

وی بیان داشت: یکی دیگر از اهداف این جشنواره استعدادیابی در بین جوانان و ورزشکاران ومربیان رشته های مختلف ورزشی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: پایگاههای قهرمانی استان تهران برای حضور استعداد های برتر استان و حضور این افراد در مسابقات آسیایی و المپیک بنا خواهد شد.

ایجاد پایگاه های قهرمانی برای بازیهای آسیایی 2014 و المپیک 2016

وی تصریح کرد: در مجموع، چشم انداز برنامه های این اداره کل، ایجاد پایگاه های قهرمانی برای بازیهایآسیایی 2014 و المپیک 2016 است.

نژاد فلاح با اشاره به وضعیت ورزش بانوان در سطح استان تهران اضافه کرد: ملاک و معیار اصلی برای سنجش ورزش در بخش بانوان، جشنواره ها و مسابقات است که در جشنواره فجر غالب شهرستانها با حدود 50 تا 70 رشته ورزشی شرکت کرده اند که حدود 30 رشته در بخش بانوان است و در حال حاضر بانوان همتای آقایان در ورزش پیش می روند و افتخارهای مختلفی را در سطح ملی و بین المللی کسب می کنند.

وی بیان داشت: این جشنواره بزرگ که در سطح استان تهران در حال انجام است از یکم تا 22 بهمن ماه در کلیه رشته های ورزشی و در بخشهای ورزشی، عمرانی و فرهنگی با حضور ورزشکاران خانم و آقا برگزار خواهد شد.