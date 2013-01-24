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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

نژادفلاح تأکید کرد:

جشنواره ورزشهای سنتی و محلی استان تهران با هدف ایجاد پایگاه های قهرمانی

جشنواره ورزشهای سنتی و محلی استان تهران با هدف ایجاد پایگاه های قهرمانی

دماوند - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت: هدف از برگزاری جشنواره ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می شود، ایجاد پایگاه های قهرمانی در سطح استان تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نژاد فلاح که ظهر پنج شنبه برای شرکت در جشنواره ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی به شهر رودهن سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران افزود: هدف از برگزاری جشنواره ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی که در دهه مبارک فجر برگزار می شود، ایجاد پایگاه های قهرمانی در سطح استان تهران است.

وی بیان داشت: یکی دیگر از اهداف این جشنواره استعدادیابی در بین جوانان و ورزشکاران ومربیان رشته های مختلف ورزشی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: پایگاههای قهرمانی استان تهران برای حضور استعداد های برتر استان و حضور این افراد  در مسابقات آسیایی و المپیک بنا خواهد شد.

ایجاد پایگاه های قهرمانی برای بازیهای آسیایی 2014 و المپیک 2016

وی تصریح کرد: در مجموع، چشم انداز برنامه های این اداره کل، ایجاد پایگاه های قهرمانی برای بازیهایآسیایی 2014 و المپیک 2016 است.

نژاد فلاح با اشاره به وضعیت ورزش بانوان در سطح استان تهران اضافه کرد: ملاک و معیار اصلی برای سنجش ورزش در بخش بانوان، جشنواره ها و مسابقات است که در جشنواره فجر غالب شهرستانها با حدود 50 تا 70 رشته ورزشی شرکت کرده اند که حدود  30 رشته در بخش بانوان است و در حال حاضر بانوان همتای آقایان در ورزش پیش می روند و افتخارهای مختلفی را در سطح ملی و بین المللی کسب می کنند.

وی بیان داشت: این جشنواره بزرگ که در سطح استان تهران در حال انجام است از یکم تا 22 بهمن ماه در کلیه رشته های ورزشی و در بخشهای ورزشی، عمرانی و فرهنگی با حضور ورزشکاران خانم و آقا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1799524

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