خلخال ظرفیت تبدیل به قطب ورزش زمستانی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جعفری بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار نمایندگان استان با وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: شرایط جفرافیایی و آب و هوایی و نیز وجود پیست اسکی اندبیل خلخال را به لحاظ بازیها و ورزشهای زمستانی ممتاز کرده است.

وی با بیان اینکه در این راستا باید پیست اسکی اندبیل راه اندازی شود، با انتقاد از تاخیر طولانیدر ایجاد این طرح یادآور شد: پس از 14 سال از عملیاتی شدن طرح پیست و تله سیژ این منطقه هنوز پیشرفتی حاصل نشده است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس ایجاد این مرکز را در راستای توسعه ورزشهای زمستانی منطقه و استان تاثیرگذار دانست و بر ضرورت ایجاد کمپ ورزشی در این شهرستان از سوی وزارت ورزش تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تاکید وزارت ورزش در جهت توسعه ورزش علمی، استعدادیابی و پرورش آنهارا متذکر و یادآور شد: این برنامه ها باید در مناطق روستایی نیز اجرا شود.

جعفری بنه خواستار برنامه ریزی ورزشی دولت و مجلس برای روستاهای بیش از 100 خانوار شد و ادامه داد: ایجاد سالنهای ورزشی در تمام این روستاها و تجهیز ورزشکاران و توسعه استعدادها از جمله توجهاتی است که باید اعمال شود.

وی با اشاره به شرایط کاری در روستاها بویژه در مناطق سردسیر از جمله استان اردبیل تاکید کرد: روستائیان به دلیل شرایط کاری شش ماه فرصت دارد که در صورت وجود سالن و امکانات به ورزش روی آورد و در این صورت ممکن است بسیاری از استعدادها بروز کند.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به لزوم رسیدگی به مناطق و شهرستانها در توسعه ورزشی عنوان کرد: اردبیل نماد استان است، اما باید به شهرستانها نیز توجه شود.