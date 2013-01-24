به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین باقرنژاد ظهر پنجشنبه در جمع شماری از مسئولان بخش کهریزک افزود: تمامی مسئولان به عنوان خدمتگزاران مردم، هر تلاشی برای تأمین نیازهای جامعه انجام دهند باز هم کم است و هیچ حزب و گروهی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نمی تواند ادعا کند تمامی خدمات ازسوی آن حزب و گروه ارائه شده است.

وی بیان داشت: نگاهی به نسبت تعداد شهدای ری و باقرشهر به جمعیت این مناطق وظیفه مسئولان در خدمتگزاری به مردم این خطه را مضاعف می کند؛ تقدیم دو هزار و 732 شهید در شهرستان ری و 220 شهید در باقرشهر نسبت به سهم شهرستانی و مقایسه جمعیتی در کشور قابل تقدیر است.

انقلاب ایران، جهان را تکان داد

باقرنژاد با گرامیداشت آغاز هفته وحدت و جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در بیداری جوامع اسلامی منطقه و جهان ایفا کرده است؛ انقلاب ایران، جهان را تکان داد و اگر سیاستمداران غربی می توانستند چنین موفقیتها و افقی را برای جمهوری اسلامی پیش بینی کنند، هرگز اجازه نمی دادند حضرت امام(ره) از نوفل لوشاتو به ایران بیاید.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با گذشت 33 سال از دوران انقلاب، در تمامی عرصه ها و بخشهای مختلف پیروزیهای عظیمی کسب کرده و دنیا را به تعجب واداشته است.

آمریکا و سایر دشمنان، ایران را به عنوان کانون بیداری اسلامی در جهان پذیرفته اند

معاون استاندار تهران اضافه کرد: آمریکا و سایر دشمنان، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کانون بیداری اسلامی در جهان پذیرفته اند و هر چه برای خاموشی این بیداری می کوشند نتیجه عکس می گیرند.

وی عنوانداشت: بیداری اسلامی عمیق تر از آن است که استکبار تصور می کند؛ وحدت مسئله ای است که از صدر اسلام تا کنون روی آن تأکید شده و بزرگان دین آن را لازمه موفقیت مسلمانان و غلبه آنها بر دشمنان دانسته اند.