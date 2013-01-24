پتروشیمی مقابل مهرام پیروز شد/ برتری حاتمی در جنگ همکاران ملی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مهرام تهران و پتروشیمی بندرامام نخستین دیدار از هفته شانزدهم (هفتم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور بود که امروز پنجشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. این بازی در پایان چهار کوارتر با برتری 87 بر 84 تیم پتروشیمی به پایان رسید.

شاگردان مهمد بچیروویچ که در غیاب مهدی کامرانی محروم این بازی را برگزار کردند، هر دو کوارتر نیمه نخست بازی را به ترتیب با نتایج (16 بر 27) و (22 بر 23) واگذار کردند. آنها کوارتر سوم را هم با نتیجه (15 بر 18) از دست دادند.

بازیکنان مهرام پس از باخت در سه کوارتر نخست دیدار برابر پتروشیمی، در کوارتر پایانی و به خصوص در دقایق پایانی این کوارتر تلاش زیادی برای برتری کردند. آنها این کوارتر را با پیروزی (31 بر 19) خود تمام کردند اما در نهایت با 3 اختلاف امتیاز بازی را واگذار کردند.

مهرام در مرحله رفت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور نیز دیدار برابر پتروشیمی را واگذار کرده بود. این در حالی است که هدایت تیم مهرام بر عهده سرمربی تیم ملی بسکتبال است و مهران حاتمی همکار وی در این تیم و سرمربی تیم جوانان هم هدایت پتروشیمی را عهده‌دار است.

در هر صورت با پیروزی پتروشیمی و باخت مهرام، جایگاه این دو تیم در جدول رده‌بندی تغییری نکرد، به طوریکه پتروشیمی و مهرام کماکان در رده‌های اول و سوم هستند.

هفته شانزدهم (هفتم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‍های کشور امروز با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری می‌‍شود. برنامه این دیدارها به شح زیر است:

* صنایع پتروشیمی ماهشهر - شهرداری گرگان

* استقلال زرین قشم - البدر بندر کنگ

* دانشگاه آزاد - همیاری زنجان

* نفت سپاهان - فولاد ماهان اصفهان