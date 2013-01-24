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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

جوادی تأکید کرد:

آموزش و پرورش باید نسبت به تکریم مادران سرپرست خانواده اقدام کند

آموزش و پرورش باید نسبت به تکریم مادران سرپرست خانواده اقدام کند

پاکدشت – خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت گفت: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین کانون های فرهنگی باید با ارج نهادن به جایگاه زن درجامعه، نسبت به تکریم مادران به خصوص زنان سرپرست خانواده اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جوادی عصر پنجشنبه در همایش فرهنگیان زن سرپرست خانوار شهرستان پاکدشت که در سالن اجتماعات شهدای فرهنگی برگزار شد، افزود: اگر زنان بتوانند در تربیت فرزندان بر اساس آموزه های دینی عمل نمایند، آینده ایران را تضمین نموده و رشد و تعالی را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به ارمغان می آورند.

وی تصریح کرد: زن مرکز محبت خانواده است و اگر این عنصر از خانواده جدا شود، هیچ یک از ارکان خانواده قادر به پیوستن به یکدیگر نخواهند بود.

زنان سرپرست خانوار جایگاهی ویژه در توسعه جامعه دارند

رئیس آموزش و پرورش پاکدشت افزود: زنان سرپرست خانوار که با از خودگذشتگی زمینه تربیت انسان هایی مفید را فراهم می کنند از جایگاه ویژه ای در توسعه و تعالی جامعه برخوردارند.

وی اظهار داشت: این قشر از زنان به عنوان ستون و پایه اساسی خانواده که شکل دهنده بنیاد جامعه است، زمینه توسعه جامعه را فراهم می آورند.

جوادی در خصوص راهبردهای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار گفت: توجه به سلامت روانی، جسمانی و عاطفی و فراهم کردن زمینه نقش ‌آفرینی زنان از جمله این راهبردهاست.

وی اضافه کرد: تلاش برای ازدواج مجدد با ایجاد زمینه‌ های دفاع از بنیان اجتماعی زنان با توسعه مددکاری اجتماعی، معرفی زنان نمونه و موفق در زمینه خوداتکایی و ازدواج مجدد از دیگر راهبردها برای این قشر از زنان است.

رئیس آموزش و پرورش پاکدشت تأکید کرد: همه سازمانها اعم از سازمانهای اقتصادی، اجتماعی، صدا و سیما، حوزه علمیه، ائمه جماعات باید در موضوعات زنان سرپرست خانوار ورود پیدا کنند تا بتوانیم به راهبردهای اساسی دست پیدا کنیم.

کد مطلب 1799547

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