به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، کادر فنی سرخپوشان پس از تمرین امروز پنجشنبه اسامی 18 بازیکن این تیم را برای بازی فردا مقابل استقلال از هفته بیست و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) اعلام کرد که نام علی کریمی و امیر عابدزاده در این فهرست قرار ندارد.

بر این اساس، نیلسون جونیور، رضا محمدی، علیرضا نورمحمدی، سیدجلال حسینی، محمدرضا خانزاده، حسین ماهینی، مارکو پروویچ، مهرداد پولادی، امیرحسین فشنگچی، رضا حقیقی، مهدی مهدوی‌کیا، محمد نوری، عادل کلاه‌کج، میثم نقی‌زاده، هادی نوروزی، غلامرضا رضایی، کریم انصاری‌فرد و محمد قاضی نفراتی هستند که در این فهرست قرار دارند.

از سوی دیگر محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تمرین امروز سرخپوشان پیراهن شماره 6 که روی آن نام فرانکو باره‌سی ستاره پیشین تیم ملی ایتالیا و باشگاه میلان حک شده بود و همچنین لوح و نشان این باشگاه را توسط کریم باقری به فرانکو باره‌سی هدیه داد.

ضمن اینکه در پایان تمرین، بازیکنان در اتاق جلسه حضور یافتند و قبل از صحبت‌های مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، باره‌سی چند دقیقه‌ای با بازیکنان صحبت کرد و گفت: بسیار خوشحالم که در جمع شما هستم. امیدوارم فردا موفق باشید.

وی افزود: تصاویری از دربی‌های قبل را دیده بودم و از اهمیت آن آگاهم. آنچه مهم است این که شما باید روی بازی فردا تمرکز کنید. کار و تلاشی که شما انجام می‌دهید، مهم است و قطعا تمام تلاش خود را در این بازی خواهید کرد و امیدوارم موفق باشید. بازی در حضور 100 هزار تماشاگر آرزوی هر بازیکنی است.

پس از آن، فرانکو باره‌سی از بخش‌های مختلف ورزشگاه مخصوصا کلینیک بازدید کرد و برای استراحت به همراه حمید استیلی راهی هتل شد.