اخذ مجوز انتقال استیل آذین به اردبیل/موافقت وزیر نفت با واگذاری تیم نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار نمایندگان با وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: مالک این باشگاه با انتقال موافقت کرده و قرار است تحت عنوان استیل آذین سبلان در این استان فعالیت کند.

وی یادآور شد: برای این انتقال فقط یک مشکل داریم، اینکه ورزش و جوانان استان تهران موافقت نمی کند، لذا برای خروج این تیم از تهران وزیر ورزش می تواند مساعدت کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس همچنین از توافق با وزیر نفت برای انتقال یکی از تیمهای نفتی به این استان خبر داد و تصریح کرد: تیم درخواستی باید در لیگ برتر و یا لیگ دسته یک حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه برای این منظور دستور وزیر نفت اخذ شده است، تاکید کرد: برای این منظور نیز حمایت وزیر ورزش نیاز است تا مکانیزم انتقال یک تیم لیگ برتری به استان اردبیل منتقل شود.

وزارت ورزش طرح حمایت از ورزشکاران را به مجلس بیاورد

حقیقت پور همچنین با اشاره به لزوم حمایت از ورزشکاران بویژه مدال آوران و قهرمانان ملی از وزارت ورزش خواست طرح جامع حمایت از ورزشکاران را به مجلس ارائه دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به سابقه دیرینه ورزش در اردبیل و با بیان اینکه ورزش در فرهنگ اردبیلی ها جایگاه ویژه ای دارد، عنوان کرد: ورزش به نحوی با سنن اجتماعی در این استان عجین شده و قرن ها در این سرزمین در اعیاد و جشنها ورزش جزئی از مراسمات بوده است.

توزیع اعتبارات و امکانات ورزشی در اردبیل ناعادلانه است

وی با اشاره به این سابقه خواستار حمایت ویژه مسئولان از ورزش استان شد و بیان داشت: ویژگی ورزش اردبیل علاوه بر قدمت عجین شدن با مسائل دینی است، چنانچه از زمان صفویان شعار "اگر خسته جانی بگو یا علی" در اردبیل و سپس در سطح کشور رواج داشت.

حقیقت پور با بیان اینکه باید متناسب با این شان و جایگاه اردبیل ورزش استان را تقویت کنیم، ادامه داد: توزیع عادلانه فرصت متناسب با آمایش و ویژگیها در این استان صورت نگرفته و باید به این سمت حرکت شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ایجاد زیرساختهای لازم و حمایت از ورزش اردبیل توسعه یابد، به وجود 365 ورزشکار اردبیلی در اردوی تیمهای ملی اشاره کرد و متذکر شد: سرمایه گذاری در ورزش اردبیل، برنامه اقتصادی به صرفه با برگشت سریع سرمایه است.