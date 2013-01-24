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۵ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۱۹

رحمانی خبر داد:

آموزش "مدیریت خشم و هیجان" در شهرآورد پایتخت

آموزش "مدیریت خشم و هیجان" در شهرآورد پایتخت

تهران – خبرگزاری مهر: رئیس گروه مشاوران تربیتی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران از حضور مشاوران و توزیع برگه های آموزش "مدیریت خشم و هیجان" برای اولین بار در شهرآورد عصر جمعه ورزشگاه آزادی تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رحمانی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هفت مشاور روانشناسی آموزش و پرورش شهر تهران از ساعت هفت و نیم صبح جمعه در ورزشگاه آزادی حضور دارند که این آموزشها را تا هنگام برگزاری مسابقه فوتبال دو تیم پرسپولیس و استقلال تهران ارائه می دهند.

وی تصریح کرد: این مشاوران آموزش و پرورش با ارائه بیش از 10 هزار بروشور، سعی در آموزش مدیریت خشم و هیجان به تماشاگران خواهند داشت و دراین برگه های آموزشی به تماشاگران روش کنترل خشم و احساسات آموزش داده می شود تا آنها بدانند که چگونه درهنگام بروز هیجان، با تأمل بیشتر شرایط را کنترل کنند.

رئیس گروه مشاوران تربیتی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: این نخستین بار است که گروه مشاوره و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با همکاری معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، اقدام به برگزاری این دست برنامه کرده است.

وی تأکید کرد: علاقمندان می توانند از این مشاوران، نشانی و تلفن های مراکز مجاز مشاور اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران را نیز دریافت کنند.

کد مطلب 1799552

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